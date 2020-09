Roy Asset Aktie: Und nun?

Bei der Roy Asset Holding SE (kurz „Roy Asset“) stellt sich die Frage, was mit dem Erlös aus dem Verkauf des Immobilienprojektes „Kirby Interchange“ in den USA geschehen wird. Denn durch den „ersten relevanten Immobilienexit in den USA“ (so das Unternehmen) wurde ein Verkaufspreis von 35 Mio. Dollar erzielt, so Roy Asset. Damit hat sich diese Transaktion des neuen Bereichs Immobilien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung