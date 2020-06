Roxgold: Unmöglich!

Roxgold weist am 08.06.2020, 15:48 Uhr einen Kurs von 1.3 CAD an der Börse Toronto auf. Das Unternehmen wird unter "Gold" geführt.

Die Aussichten für Roxgold haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Roxgold erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Roxgold vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (1,7 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 30,77 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1,3 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Roxgold erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 117,27. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Roxgold zahlt die Börse 117,27 Euro. Dies sind 21 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 96,96. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Roxgold derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,02 CAD, womit der Kurs der Aktie (1,3 CAD) um +27,45 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,14 CAD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +14,04 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".