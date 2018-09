Rowan: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rowan Companies":

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Rowan per 31.08.2018 bei 14,04 USD. Rowan zählt zu "Öl- und Gasbohrungen".

Die Aussichten für Rowan haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Rowan auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Rowan sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Rowan-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 8 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (14,42 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 2,68 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 14,04 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Rowan eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rowan liegt bei einem Wert von 35,14. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (KGV von 55,15) unter dem Durschschnitt (ca. 36 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Rowan damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.