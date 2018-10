Rowan Atkinson: Briten mögen Europa

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Die Briten mögen nach Ansicht von Rowan Atkinson die Europäer – Brexit-Votum hin oder her. "Für den Austritt haben gerade einmal drei Prozent mehr Briten gestimmt als für den Verbleib in Europa", sagte Atkinson dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagsausgaben). "Die Entscheidung hätte genauso knapp andersherum ausfallen können", so Atkinson.

"Der Brexit ist eine fürchterlich kontroverse Frage. Er hat einen tiefen Graben durch die britische Gesellschaft gerissen", so der britische Schauspieler, der mit der Rolle des Mr. Bean weltbekannt wurde. Bezeichnend sei es, dass sich Briten im Ausland nur ungern als Brexit-Befürworter outen: "Vermutlich fällt es schwerer, sich zur Trennung von Europa zu bekennen. Und wer geht schon gern zur Beichte? Vielleicht lässt diese Zurückhaltung auch auf das Gift schließen, das im Brexit-Referendum steckt", so Atkinson.

