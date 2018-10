Rover.com beschleunigt sein europäisches Wachstum mit der Übernahme von DogBuddy

Seattle (ots/PRNewswire) -Rover.com und DogBuddy werden gemeinsam die Haustierbesitzer inEuropa dabei unterstützen, besser für ihre Hunde zu sorgen.Rover.com®, das weltweit größte Netzwerk für Hundesitter, gabheute die strategische Übernahme von DogBuddy bekannt. DogBuddy istdie in Europa führende Plattform für Hundebetreuung und bietetServices wie Hundebetreuung über Nacht, Hundetagesbetreuung oderGassi-Gehen. Diese Ankündigung erfolgt fünf Monate nachdem Roverseine Expansion nach England bekannt gab. Die Einzelheiten derÜbernahme wurden nicht kommuniziert.Sowohl Rover als auch DogBuddy spielen eine entscheidende Rollebei der Weiterentwicklung des weltweiten Haustiermarktes. In den USAhat Rover den Markt bereits nachhaltig verändert. Über Rover könnenHundebesitzer ganz einfach einen Service für ihre Hunde finden undauch buchen. In den USA wird alle drei Sekunden ein Rover-Servicegebucht. DogBuddy bietet als größte Community in Europa fürHundebetreuung ähnliche Dienstleistungen an. Somit ist DogBuddy eineAlternative zu Hundepensionen oder Hilfe von Familie und Freunden an."Wir freuen uns sehr, dass DogBuddy und Rover zusammenkommen.DogBuddy hat ein sehr starkes Führungsteam und hat es geschafft, dasUnternehmen zum führenden Anbieter in Europa zu entwickeln. DieÜbernahme passt perfekt zu den strategischen Prioritäten beiderUnternehmen. Zudem teilen wir eine gemeinsame Leidenschaft für Hundeund Hundebesitzer, sowie ähnliche Werte und Unternehmenskulturen.",sagte Aaron Easterly, CEO von Rover. "Die heutige Ankündigungbeschleunigt unsere internationalen Wachstumspläne und unterstreichtdie weltweite Position als Marktführer von Rover im Bereich derHundebetreuung. Mit rund 70 Millionen Haushalten, in denen Hundeleben, und 31 Prozent der weltweiten Haustierausgaben, ist dereuropäische Markt der zweitgrößte nach den USA."Mit der Übernahme von DogBuddy hat Rover sein Netzwerk anHundesittern und Gassi-Gehern beträchtlich erweitert. DenHundebesitzern werden nun noch mehr verschiedene Services und eingrößeres Netzwerk an erfahrenen Haustiersittern und Gassi-Gehern zurAuswahl stehen, die sich genauso um ihre Haustiere kümmern, wie siees selbst machen würden. Auf Grund seiner jüngsten Einführung in UKund der Finanzierungsrunde Anfang des Jahres hat Rover die nötigenRessourcen zur Verfügung um diesen Schritt zu gehen. Damit werdenauch die Bemühungen von Rover bestätigt, in weitere neue Märkte zuexpandieren."Mit der Gründung von DogBuddy wollte ich dafür sorgen, dass jedersich einen Hund anschaffen kann, der einen möchte. Somit habe ichversucht die Hindernisse zu beseitigen, die einen davon abhaltenkönnen, wie beispielsweise die Betreuung während der Arbeit oder wennman in den Urlaub fährt.", sagte Richard Setterwall, Gründer und CEOvon DogBuddy. "Genau wie Rover sind wir davon überzeugt, dass jederdie Möglichkeit haben sollte, die Liebe und Begeisterung von und miteinem Hund zu erfahren. In den letzten fünf Jahren hat unsereHundesitter-Community vielen Hundebesitzern einen einfachen Zugang zueiner sicheren und zuverlässigen Hundebetreuung ermöglicht. Ich binsehr stolz darauf, zu sehen, wie weit wir schon gekommen sind. Undich freue mich noch mehr auf all die Dinge, die wir in den nächstenJahren gemeinsam erreichen können!"Mit dieser Übernahme wird Rover, seine Services in weiterenMärkten anbieten. Aktuell ist Rover in den USA, Kanada und UK aktiv.Durch DogBuddy kommen erhalten Hundebesitzer in Frankreich,Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien undSchweden Zugang zu dem Service.Rover wird seinen Hauptsitz in Seattle, im US-BundesstaatWashington, beibehalten und auch weiterhin von Aaron Easterly als CEOgeleitet. Megan Teepe, Vice President und General Manager ofInternational, wird Rovers internationales Wachstum leiten. RichardSetterwall wird weiterhin DogBuddy Europe leiten.Rover wurde rechtlich von Wilson Sonsini Goodrich & Rosatiberaten. DogBuddy wurde finanziell von Houlihan Lokey und rechtlichvon Orrick Herrington & Sutcliffe beraten.Über RoverRover.com® wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Seattle. Esist das weltweit größte Netzwerk von 5-Sterne-Hundesittern undGassi-Gehern. Rover bringt Hundeeltern mit zuverlässigen Hundesitternzusammen und zwar immer dann, wenn ein Bedarf dafür besteht.Millionen von Services wurden bereits über Rover gebucht, unteranderem Hunde-Sitting, Gassi-Gehen, Hundebetreuung mit Übernachtungbeim Sitter oder Hundetagesbetreuung.Rover macht es Hundebesitzern einfacher, ihre Liebe undBegeisterung für Hunde zu leben. Rover bietet unter anderem rund umdie Uhr unterstützung, die Rover-Garantie, Verifikations- undIdentifikationsverfahren für Sitter, und GPS Tracking fürHundespaziergänge. Mit dem The Dog People Blog - einem der Top DogBlogs in den USA und Kanada - erreicht Rover Millionen von Lesern mitTipps und Artikeln, die das besondere Band von Menschen und ihrenHaustieren zelebrieren, informieren und verbessern.Weitere Informationen über Rover finden Sie aufhttp://www.rover.com (U.S.) oder http://www.rover.com/uk (UK).Über DogBuddyDogBuddy wurde im Jahr 2013 gegründet und ist seitdem exponentiellgewachsen. Mittlerweile ist es Europas führende Online-Community fürHundesitting, mit mehr als einer Millionen Hundeliebhabern, die sichbereits registriert haben. Mehr als 25.000 registrierte Hundesitterhelfen Hundebesitzern, zuverlässige Hundesitter in der Nähe zufinden. Die Services reichen von Gassi-Gehen über Hundetagesbetreuungbis hin zu Hundebetreuung über Nacht. DogBuddy ist in UK Spanien,Italien, Frankreich, Deutschland, Schweden, Norwegen und in denNiederlanden aktiv.Weitere Informationen über DogBuddy finden Sie aufhttp://www.dogbuddy.com/aboutPressekontakt:pr@rover.com+1-888-453-7889Original-Content von: Rover.com, übermittelt durch news aktuell