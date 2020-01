Rover Hundenamen-Report 2019: Pragmatisch und voller Disney-Liebe - das sind die beliebtesten Hundenamen Deutschlands

Berlin (ots) - ++ Von Luna bis zu Disneys Nala - deutsche Hundebesitzer liebenkurze und eingängige Namen++ Für alle, die noch nach Namensideen für ihren vierbeinigen Freund suchen, hatRover.com einen Hundenamen-Generator ins Leben gerufenVon wegen Bello und Fiffi - heute heißen Hunde in Deutschland Luna, Max, Kiraaber auch Nala und Balu. Das zeigt der aktuelle Hundenamen-Report von Rover, demweltweit größten Netzwerk für 5-Sterne-Hundesitter und Dog Walker. DieErgebnisse basieren auf Namen, die von zwei Millionen Hundebesitzern weltweitauf Rover.com eingegeben wurden. Zum ersten Mal umfasst der Report auch Datenaus Deutschland. Diese beruhen auf einer Stichprobe von 3.500 in Deutschland aufdem Portal registrierten Hunden. Dabei zeigt sich, dass Hundeeltern hierzulandevor allem auf eines setzen: kurze Namen. Wie pragmatisch, denn so lässt sich dertierische Freund unkompliziert rufen. Wie gut, dass auch Disney-Namen, die beideutschen Frauchen und Herrchen hoch im Kurs stehen, genau diesem Muster folgen,so dass Nala und Balu in den Top 10 vertreten sind.Top 10 Hundenamen:1. Luna; 2. Max; 3. Kira; 4. Lucky; 5. Bella; 6. Nala; 7. Emma; 8. Lucy; 9.Balu; 10. AmyTop 10 männliche Hundenamen:1. Max; 2. Lucky; 3. Balu; 4. Buddy; 5. Bruno; 6. Sammy; 7. Charly; 8. Oskar; 9.Sam; 10. JackTop 10 weibliche Hundenamen:1. Luna; 2. Kira; 3. Bella; 4. Nala; 5. Emma; 6. Amy; 7. Lucy; 8. Lilly; 9.Mila; 10. LotteHundenamen-Generator und weitere Ergebnisse:Für zukünftige Hundebesitzer und alle, die gern einen Hund hätten und schoneinmal davon träumen wollen, wie er heißen würde, hat Rover einenHundenamen-Generator ins Leben gerufen. Ihn und viele weitere Ergebnisse desHundenamen-Reports finden Sie hier: https://www.rover.com/blog/de/hundenamen/Der Rover Hundenamen-Report 2019 basiert auf Ergebnissen, die durch die Analyseder Hundenamen von zwei Millionen Hunden weltweit entstanden sind. Diese wurdenvon Hundebsitzern auf der ganzen Welt an Rover.com übermittelt. Die Ergebnissefür Deutschland basieren auf 3.500 Hunden, einer repräsentativen Auswahl anHunden, die auf der Plattform Rover.com für Deutschland registriert sind.Über Rover:Rover ist das weltweit größte Netzwerk an 5-Sterne-Hundesittern und Dog Walkern.Rover verbindet Hundebesitzer mit vertrauenswürdigen Hundesittern, wann immersie diese benötigen. Millionen an Hundepflege-Services wurden bereits über Rovergebucht, dazu gehören das Gassigehen, das Hundesitting, die Betreuung über Nachtund die Hundetagesbetreuung. Rover glaubt daran, dass jeder die Möglichkeithaben sollte, die bedingungslose Liebe eines Hundes zu erfahren. Roververbessert und erleichtert das Leben von Hundebesitzern und ihren geliebtenVierbeinern. Als "The Dog People" gibt Rover Haustierbesitzern ein ruhigesGewissen, wenn diese von ihren Hunden getrennt sind, durch die Rover Garantie,einen 365-Tage-Support und das GPS-Kartenfeature für die Gassi-Services. Im Jahr2011 in den USA gegründet, brachte Rover noch mehr Hundebesitzer und Hundesitterzusammen, als das Unternehmen im Oktober 2018 die europäischeHundesitting-Plattform DogBuddy übernahm. Heute agiert das Unternehmen in zehnLändern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter: Rover.comPressekontakt:PIABO PR GmbHSteffi JaroschT: +49 (0) 30 2576 205 - 32E: Rover@piabo.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139189/4486215OTS: RoverOriginal-Content von: Rover, übermittelt durch news aktuell