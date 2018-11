Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestreamauf skysport.de und in der Sky Sport App- Die weiteren Gäste sind Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, LarsWallrodt (Sportchef Bild am Sonntag) und Lutz Wöckener (Die Welt)- "Sky90" am Sonntagabend außerdem mit Sky Experte Ewald Lienenund Michael Horeni (FAZ)Wenn sich die Bundesliga am Wochenende aus der Länderspielpausezurückmeldet, wird auch in den Talk-Sendungen bei Sky wiederdiskutiert. "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" meldet sich am Sonntagum 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" rundet denSpieltag am Sonntagabend um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an dasspäte Sonntagsspiel der Bundesliga ab.Moderiert wird "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" dieses Malausnahmsweise nicht von Jörg Wontorra. Er wird am Sonntag vonSebastian Hellmann vertreten, der unter anderem Rouven Schröderbegrüßt. Der Sportvorstand des 1. FSV Mainz 05 ist seit mittlerweilezweieinhalb Jahren im Amt. Nach zuletzt zwei Saisons imTabellenkeller und den Abgängen von Leistungsträgern wie AbdouDiallo, Suat Serdar und Yoshinori Muto vor dieser Spielzeit galtseine Mannschaft zu Saisonbeginn als erneuter Abstiegskandidat. Mitbislang 15 Punkten und Platz neun sind Mainzer aber erfolgreichgestartet. Am Samstag empfangen sie nun den Tabellenführer BorussiaDortmund.Außerdem ist Heribert Bruchhagen zu Gast. Das Bundesliga-Urgesteinwar zuletzt als Sportvorstand des HSV tätig, nachdem zuvor ingleicher Position knapp 13 Jahre lang die Geschicke bei EintrachtFrankfurt leitet.Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Jan Aage Fjörtoft,Lars Wallrodt (Sportchef Bild am Sonntag) und Lutz Wlöckener (DieWelt)."Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de undin der Sky Sport App sowie per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE ausgestrahlt."Sky90" am Sonntagabend mit Jens Lehmann und Didi HamannDirekt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels zwischen BorussiaMönchengladbach und Hannover 96 meldet sich Moderator PatrickWasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebattebeginnt um 19.55 Uhr.Zu Gast ist dieses Mal Jens Lehmann. Der ehemaligeNationaltorhüter wird unter anderem über die aktuelle Situation beiseinen Ex-Vereinen FC Schalke, Borussia Dortmund und VfB Stuttgartsowie das enttäuschende Jahr der Nationalmannschaft sprechen. Aberauch Oliver Kahn wird ein Thema sein: Der langjähriger Kontrahent imKampf um die Nummer 1 im Tor der deutschen Nationalelf war zuletztals Kandidat auf einen Posten in der Führungsetage des FC Bayerngehandelt worden.Darüber hinaus sind Sky Experte Ewald Lienen und Michael Horenivon der Frankfurter Allgemeine Zeitung zu Gast. Komplettiert wird dieRunde von Didi Hamann, der als fester Experte an jedemBundesliga-Sonntag in "Sky90" die vorangegangenenBundesliga-Begegnungen analysiert und mit der Runde diskutiert.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell