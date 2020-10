Routemaster Capital unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb einer 49 %-Beteiligung an DeFi Holdings Inc., einem Veranlagungsspezialisten im dezentralen Finanzmarkt

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario, 6. Oktober 2020 – Routemaster Capital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Routemaster“) (TSX: RM) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent/„LOI“) zum Erwerb einer Aktienbeteiligung von 49 % an der Firma DeFi Holdings Inc. (die „Übernahme“) unterzeichnet hat.

Die LOI sieht vor, dass Routemaster und DeFi Holdings unverzüglich in Verhandlungen treten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung