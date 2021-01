Routemaster Capital schließt Übernahme der verbleibenden 51%-Anteile an DeFi Holdings ab, einem Unternehmen, das Möglichkeiten im dezentralen Finanzmarkt verfolgt

Quelle: IRW Press

Routemaster besitzt nun 100 % der Anteile an DeFi Holdings

Toronto, Ontario, 28. Januar 2021 – Routemaster Capital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Routemaster“) (NEO: DEFI, DE: RMJR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erstmals am 14. Januar 2021 angekündigte Transaktion zum Erwerb von 51 % der Anteile von DeFi Holdings Inc. („DeFi Holdings“) (die „Transaktion“) abgeschlossen hat. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



