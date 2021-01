Routemaster Capital gibt die Zulassung an der NEO Exchange, die Umwandlung in eine Zweckgesellschaft und weitere Unternehmensupdates bekannt

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario, 19. Januar 2021 – Routemaster Capital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Routemaster“) (TSXV: RM, GR: RMJR) gibt bekannt, dass seine Stammaktien ab dem 21. Januar 2021 an der NEO Exchange („NEO“) zugelassen werden. Im Zuge der Notierung an der NEO Exchange wird das Unternehmen von einem Investment-Emittenten zu einer Zweckgesellschaft umgewandelt und wird seine Vermögenswerte und Ressourcen umschichten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung