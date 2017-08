Der Rotstift für mehr Plus / Neue Online-Budgetanalyse sorgt für Durchblick bei den privaten Finanzen (FOTO)

Berlin (ots) -Mit dem Rotstift verbinden die wenigsten Menschen guteErfahrungen. Meistens bedeutet er Streichungen, Kürzungen undEinsparungen. Die aktuell veröffentlichte Online-Budgetanalyse desBeratungsdienstes Geld und Haushalt setzt nun auf positive Effekte:Unter www.budgetanalyse.de können Nutzer ihre private Budgetsituationeigenständig analysieren und den Rotstift selbst in die Hand nehmen.Ziel ist es, die Haushaltsfinanzen gut auszubalancieren und für mehrPlus zu sorgen.Die neue Budgetanalyse bietet fünf Teilbereiche zum Check an:Lebenshaltung, Versicherungen, Kredite, Sparen und Altersvorsorge.Für jedes Thema können Nutzer ihre Angaben machen und bekommenHinweise auf Stärken und Schwächen im Budget. Die individuellenEmpfehlungen zeigen, wie sich die persönliche Situation verbessernlässt. An vielen Stellen liefert die Budgetanalyse zudemVergleichswerte, was Haushalte in einer ähnlichen Situation ausgeben.Das Angebot ist kostenfrei, enthält keine Produktwerbung und kannkomplett anonym genutzt werden. Es wird von Geld und Haushalt, demBeratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, bereitgestellt.Über den Beratungsdienst Geld und HaushaltGeld und Haushalt - der Beratungsdienst derSparkassen-Finanzgruppe unterstützt Verbraucher mit kostenlosenAngeboten bei der persönlichen Finanzplanung.Im Internetportal unter www.geld-und-haushalt.de finden sichBestellmöglichkeiten für kostenlose Broschüren und Planungshilfensowie Online-Angebote, wie zum Beispiel der Web-Budgetplaner.Der beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) angesiedelteBeratungsdienst wurde bereits 1958 gegründet und ist für seinzukunftsfähiges Bildungskonzept dauerhaft als offizielle Maßnahme zurdeutschen Umsetzung der UN-Dekade "Bildung für nachhaltigeEntwicklung" ausgezeichnet worden.Pressekontakt:Stefanie ZahrteBeratungsdienst Geld und HaushaltCharlottenstraße 4710117 BerlinTelefon: 0 30 / 2 02 25-51 97Telefax: 0 30 / 2 02 25-51 99E-Mail: stefanie.zahrte@dsgv.deOriginal-Content von: Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, übermittelt durch news aktuell