Rotork: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Kurs der Aktie Rotork steht am 18.06.2021, 18:46 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 337.4 GBP. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Rotork nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Rotork lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Rotork in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Rotork als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 3 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rotork vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 340,83 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 1,02 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 337,4 GBP beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 22,09. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Rotork zahlt die Börse 22,09 Euro. Dies sind 18 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Maschinen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 26,9. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Rotork?

Wie wird sich Rotork nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Rotork Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Rotork Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken