Rotkäppchen präsentiert #NäheSENDEN / Dieses Osterfest wird trotzdem persönlich: Videogrüße über das Fernsehen (FOTO)

Freyburg an der Unstrut (ots) - Deutschlands beliebteste Sektmarke reagiert auf die aktuelle Situation: Da die meisten Deutschen in diesem Jahr ihr Osterfest nicht mit ihren Liebsten verbringen können, schenkt ihnen Rotkäppchen mit der Aktion #NäheSENDEN TV-Sendezeit über die Ostertage: Noch bis Freitag, 3. April, 12:00 Uhr können die bis zu 15 Sekunden langen Videogrüße auf den Social-Media-Kanälen von Rotkäppchen Sekt eingereicht werden.Rotkäppchen steht für das gemeinsame Erleben, Genießen und Feiern besonderer Momente - all das ist aufgrund der aktuellen Maßnahmen nicht möglich. Kein Ostereiersuchen mit Oma und Opa, kein großes Fest, bei dem Familien und Freunde zusammenkommen und gemeinsam die Zeit genießen. Diese besondere Situation erfordert besondere Maßnahmen. "Auch wir von Rotkäppchen möchten in dieser herausfordernden Zeit ein Zeichen setzen und den Menschen zu Ostern etwas Nähe ermöglichen. Daher haben wir uns entschieden, den Menschen, die derzeit auf soziale Distanz zu Familienangehörigen und Freunden gehen müssen, die Chance zu geben, Videogrüße an ihre Liebsten übers Fernsehen zu senden", so Cathrin Duppel, Marketing Director bei Rotkäppchen-Mumm.Noch bis Freitagmittag schnell und einfach Videogruß einsendenDie Teilnahme ist ganz einfach: Einen Gruß an die Eltern, Großeltern oder Freunde in Deutschland mit dem Handy oder einer Kamera aufnehmen und auf Facebook oder Instagram an Rotkäppchen schicken. Die Videos sollten maximal 15 Sekunden lang und der Einsender sowie die Personen im Video über 18 Jahre alt sein. Die ausgewählten Videos werden über das gesamte Osterwochenende auf nationalen TV-Sendern ausgestrahlt. So erscheinen zu Ostern anstatt Werbespots ganz persönliche Grüße an Oma und Opa, Botschaften an Schulfreunde von früher oder Wünsche für die Zukunft. Videos, die nicht im TV ausgestrahlt werden, werden über die Rotkäppchen Kanäle ausgespielt - so schafft jedes eingesendete Video einen Moment von Nähe. Denn auch wenn das gemeinsame Osterfest vielleicht anders wird als gewohnt, so soll es auf keinen Fall weniger herzlich sein. Ostern seid ihr!Auch wenn diese Information heute versendet wird, handelt es sich hierbei nicht um einen Aprilscherz. Wir freuen uns in dieser besonderen Zeit auf Ihre Unterstützung und einen Hinweis über Ihre Social-Media-Kanäle, Online-Plattformen, TV- und Radiosendungen.