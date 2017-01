Rotkäppchen mit aufmerksamkeitsstarker Aktion: Jede Sektflasche wird zum einzigartigen Botschafter (FOTO)

Freyburg (Unstrut) (ots) -Deutschlands beliebteste Sektmarke sagt es persönlich nur fürkurze ZeitRotkäppchen, eine der erfolgreichsten und beliebtesten deutschenMarken, startet ab sofort eine spektakuläre Aktion, bei der jederRotkäppchen-Fan seine persönliche Botschaft individuell gestaltenkann.Bei der - in dieser Dimension - einmaligen Kampagne könnenRotkäppchen-Fans das Flaschen-Etikett einer Sektflasche nach eigenenWünschen gestalten: einfach, schnell und kostenfrei. Der eigenenPhantasie und Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. EinzigeVoraussetzung: "Sag´s mit Rotkäppchen von Herzen".Seit dem 16. Januar 2017 ist es endlich soweit: Erstmalig habenRotkäppchen-Fans die Möglichkeit, ein individuelles Etikett für ihreRotkäppchen-Flasche mit einer persönlichen Botschaft zu gestalten.Eine Aktion, die es so in Deutschland noch nie zuvor gegeben hat. Beider Gestaltung der Etiketten können Rotkäppchen-Fans ihrer Phantasie,Kreativität und auch ihrem Sprachwitz freien Lauf lassen. Von einemherzlichen "Danke" über "Glückwunsch" oder "Für meinen Schatz" -jedes Etikett ist einzigartig und somit eine persönliche Botschaft.Zudem entspricht der Schriftzug der Botschaft der berühmten undbekannten Rotkäppchen-Optik. Jede Flasche Rotkäppchen wird so zueinem Unikat."Wir möchten uns mit dieser emotionalen Aktion bei allenRotkäppchen-Fans auch für ihre Treue und Begeisterung aufeinzigartige Weise bedanken", so Cathrin Duppel, Leiterin Marketingbei Rotkäppchen. Nur für einen bestimmten Zeitraum von Mitte Januarbis Ende Mai 2017 können Rotkäppchen-Fans für die gekaufte Flaschezwei Etiketten individuell online gestalten und erhalten diese gratisper Post. Dann einfach das persönliche Etikett auf dieRotkäppchen-Flasche aufkleben - schon ist die perfekte Überraschungzum Verschenken bereit.Wie wird das individuelle Rotkäppchen-Etikett gestaltet?Für die Gestaltung sind nur vier Schritte notwendig:1. 0,75l Rotkäppchen Flasche kaufen (Sekt oder Alkoholfrei)2. Kassenbon online auf www.rotkaeppchen.de hochladen und eigeneEtiketten nach individuellen Vorstellungen gestalten3. Zwei Etiketten gratis per Post erhalten4. Eigenes Etikett auf die eigene Rotkäppchen Flasche kleben - undverschenken, genießen, überraschen...Weitere Informationen zur "Sag´s mit Rotkäppchen vonHerzen"-Kampagne unter: www.rotkaeppchen.dePressekontakt:Integra Communication GmbHNele LuchsingerKieler Straße 464 - 47022525 HamburgTelefon: 040 - 547 202 -22 Fax: -10E-Mail: neleluchsinger@pr-integra.comOriginal-Content von: Rotk?ppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, übermittelt durch news aktuell