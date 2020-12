Roth: Unions-Minister bei Syrien-Abschiebestopp verantwortungslos

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hat den Innenministern von CDU und CSU Verantwortungslosigkeit beim Thema Abschiebungen nach Syrien vorgeworfen.



"Dass die Innenminister der Union den Abschiebestopp nach Syrien zum Jahresende auslaufen lassen wollen, ist ein Skandal und an Verantwortungslosigkeit nicht zu überbieten", sagte die Bundestags-Vizepräsidentin anlässlich der Innenministerkonferenz am Donnerstag.

Syrien sei ein Folterstaat, eine Diktatur und weiterhin ein Kriegsland, in dem kein Mensch sicher sei, sagte Roth. Auch bei Straffälligkeit sei es nicht gerechtfertigt, Menschen einer Gefahr für Leib und Leben auszusetzen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und die Unionsminister wollten aus innenpolitischem Interesse außenpolitische Realitäten umdeuten. Deutschland habe eine völkerrechtliche Verpflichtung, die Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete wie Syrien oder Afghanistan verbiete.

Wenn Seehofer Abschiebungen nach Syrien zulasse, würde er die Außenpolitik der Bundesregierung "ad absurdum" führen. "Jede Abschiebung würde ein Stück Anerkennung des Assad-Regimes bedeuten, das einer der schärfsten und unmenschlichsten Kriegstreiber unserer Zeit ist", sagte Roth mit Bezug auf den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

Die Innenminister von Bund und Ländern beraten an diesem Donnerstag über die Verlängerung des Abschiebestopps für Syrien. Die unionsgeführten Länder machten bereits deutlich, dass sie das seit 2012 bestehende generelle Abschiebeverbot in das Bürgerkriegsland in der aktuellen Form nicht noch einmal um ein halbes Jahr verlängern werden. SPD-Minister sträuben sich dagegen.