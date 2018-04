Rotes Kreuz und Novo Nordisk kündigen zukunftsweisende Partnerschaft zur Versorgung chronisch kranker Menschen in humanitären Krisengebieten an (FOTO)

Mainz/Kopenhagen (ots) -Weltweit sterben heute mehr Menschen an chronischennicht-übertragbaren Krankheiten als an Infektionskrankheiten.(1) Diesspiegelt sich jedoch nicht in den Gesundheitsressourcen wider,insbesondere nicht in humanitären Krisengebieten. Das InternationaleKomitee vom Roten Kreuz (IKRK), das Dänische Rote Kreuz (Danish RedCross, DRC) und Novo Nordisk kündigten heute eine Partnerschaft an,um der Zunahme chronischer Erkrankungen von Millionen Menschen inhumanitären Krisengebieten weltweit zu begegnen.Diese Partnerschaft hat drei Säulen:- Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mitkostengünstigem Humaninsulin in Durchstechflaschen für Einsätze desRoten Kreuzes weltweit.- Unterstützung der Gesundheitsprogramme von IKRK und DRC durchNovo Nordisk. Dazu gehören insbesondere Maßnahmen zur Prävention undBehandlung von nicht-übertragbaren Erkrankungen.- Zwei bis drei Pilotprojekte zur Versorgung von Menschen mitBluthochdruck und Diabetes in humanitären Krisengebieten, die in dennächsten drei Jahren durchgeführt werden sollen.Mehr als 65 Millionen Menschen sind heutzutage auf der Flucht ausKriegsgebieten.(2) Humanitäre und medizinische Hilfseinsätzekonzentrieren sich traditionell auf die Akutversorgung, wieVerletzungen und Infektionskrankheiten.(1) Dabei sind die Bedürfnissefür die Gesundheitsversorgung von Menschen in humanitärenKrisengebieten, der gewaltsam Vertriebenen, und der Gemeinschaften,die sie aufnehmen, weitaus größer."Nicht-übertragbare Erkrankungen töten still und werden in Zeitenbewaffneter Auseinandersetzungen oft übersehen. Alle Menschenbrauchen für ihre Gesundheit Zugang zu einer angemessenenGesundheitsinfrastruktur und Arzneimitteln. Wenn Sie nach Jemen,Syrien, den Irak und andere Länder schauen, bleiben lebensbedrohlicheKrankheiten tausender Menschen unbehandelt, weil sie notwendigeMedikamente, wie zum Beispiel Insulin zur Behandlung von Diabetes,nicht erhalten", erklärte Peter Maurer, Präsident des IKRK.Für Menschen in humanitären Krisensituationen ist das Risiko einerVerschlechterung chronischer Erkrankungen wie Diabetes und Hypertoniezwei- bis dreifach erhöht. Diabetes ist die Ursache vonschätzungsweise einer von vier Amputationen von Gliedmaßen beiPatienten in IKRK-Rehabilitationszentren im Jemen, Syrien undIrak.(1)Mit der Partnerschaft sollen neue Wege beschritten werden, umdringende Bedürfnisse von Millionen gefährdeter Menschen mitnicht-übertragbaren Krankheiten zu erfüllen. "Unsere dreiOrganisationen arbeiten daran, diesen unterschätzten medizinischenBedarf durch eine Partnerschaft mit Pilotcharakter anzugehen, bei derjeder Partner seine Kompetenzen einbringt", erklärte Lars FruergaardJørgensen, CEO von Novo Nordisk. Anders Ladekarl, Generalsekretär desDänischen Roten Kreuzes, fügte hinzu: "Als Partnerorganisationenwerden wir unseren Einfluss und unsere Reichweite dazu nutzen,Menschen mit nicht-übertragbaren Krankheiten in humanitärenKrisengebieten besser zu versorgen. Zusammen mit anderen Akteuren imBereich der humanitären und medizinischen Hilfe werden wir das Themain den Fokus zu rücken. Diese Partnerschaft ist ein erster Schritthin zu unserem gemeinsamen Ziel, dass alle Menschen mitnicht-übertragbaren Krankheiten in Krisengebieten Zugang zumedizinischer Versorgung erhalten."Um eine fundierte Erhebung und Auswertung von Daten zugewährleisten, arbeitet die Partnerschaft mit dem Zentrum fürGesundheit in humanitären Krisen am Londoner Forschungs- undAusbildungszentrum für Hygiene und Tropenmedizin (Health inHumanitarian Crises Centre, London School of Hygiene and TropicalMedicine, LSHTM) und dessen Direktor Karl Blanchet als akademischemPartner zusammen.Die einzelnen Partner tragen folgendermaßen zur Partnerschaft bei:Das IKRK steuert seine Erfahrung bei humanitären Einsätzen undHilfsmaßnahmen bei, insbesondere bei der medizinischen Versorgunggefährdeter Menschen in Krisengebieten. Zusammen mit dem DRC wird dasIKRK Pilotprojekte vor Ort leiten, bei denen es u.a. darum geht,Menschen mit behandlungsbedürftigem Diabetes oder Hypertonie zuidentifizieren. Dafür kann es auf das bestehende Netzwerk vonIKRK-unterstützten medizinischen Einrichtungen zurückgreifen.Das DRC bringt sein Wissen über Gesundheitsarbeit in lokalenGemeinschaften und den Aufbau von Kapazitäten und Kompetenzen inhumanitären Krisengebieten ein. Dabei liegt ein Fokus auf derVorbeugung und Behandlung chronischer Erkrankungen. Es wird denZugang zu nationalen Netzwerken von Gruppen der Zivilgesellschaftebnen, die wichtige Leistungen in ihren jeweiligen lokalen Kontextenerbringen. Das DRC wird zudem Personal und ehrenamtlich Tätigemobilisieren, einschließlich medizinischen Personals miteinschlägiger Erfahrung bei humanitären Einsätzen.Novo Nordisk wird seine Bestell- und Produktionsverfahrenanpassen, um den Bedürfnissen humanitärer Organisationen bessergerecht zu werden, und zudem sein Wissen über die Handhabung und denTransport von kühlkettenpflichtigen Produkten einbringen. DasUnternehmen steuert zudem seine große Erfahrung beim Aufbau vonKapazitäten zur Diabetesversorgung bei und unterstützt dieEntwicklung von Informationsmaterial für die Diabetesprävention und-behandlung in humanitären Krisensituationen. Der finanzielle Beitragfür die Partnerschaft beträgt 21,5 Millionen dänische Kronen (ca. 2,9Millionen Euro).Die Rolle des LSHTM umfasst die Ermittlung des genauen Bedarfs,das Aufzeigen und die Evaluation von Maßnahmen, um die Prävention undBehandlung nicht-übertragbarer Krankheiten in humanitärenNotfallsituationen zu verbessern.Über die Partnerorganisationen:Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) schützt undhilft Menschen, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, undsetzt sich für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts ein.Weitere Informationen finden Sie auf Facebook, Twitter, YouTube undunter ICRC.org.Das Dänische Rote Kreuz (DRC) unterstützt gefährdete Menschen,damit sie ein sicheres und gesundes Leben in Krisen- undEntwicklungsgebieten und aber auch in Dänemark führen können. Dazugehört die Förderung der individuellen Resilienz. Das DRC unterstütztMenschen auf beiden Seiten eines Konflikts und in den entlegenstenGegenden der Welt mit seiner besonderen Expertise in der lokalenGesundheitsförderung. Weitere Informationen finden Sie unterrodekors.dk und auf Facebook, Twitter, YouTube.Novo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbrancheund durch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigtderzeit rund 42.100 Menschen in 79 Ländern. Die Produkte desUnternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländernvertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de.Weitere Photos sowie Video-Schnittmaterial zu dieserPressemitteilung finden Sie auf www.novonordisk.com.Referenzen1. Perone SA, Martinez E, du Mortier S, et al. Non-communicablediseases in humanitarian settings: Ten essential questions. Conflictand health; 2017; 11: 172. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). GlobalTrends: Forced displacement in 2016. Switzerland, Geneva: UNHCR: TheUN Refugee Agency; 2016.Pressekontakt:Novo Nordisk Deutschland:Marie-Luise Krompholz - Manager CommunicationsMarket Access & Public AffairsNovo Nordisk Pharma GmbH - Brucknerstraße 1 - 55127 MainzTelefon: 0 61 31/903 - 1185 - Fax: 0 61 31/903 - 287E-Mail: mlas@novonordisk.comPressekontakte der drei Partner international:Novo Nordisk global: Charlotte Zarp-AnderssonTel. +45 3079 7603, E-Mail: czpa@novonordisk.comICRC Medienkontakt: Christoph HangerTel. +41 79 574 06 36, E-Mail: changer@icrc.orgDRC Medienkontakt: Kirsten Marie KristensenTel. + 45 2396 9192, E-Mail kikri@rodekors.dkOriginal-Content von: Novo Nordisk Pharma GmbH Deutschland, übermittelt durch news aktuell