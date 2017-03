Die Roten Teufel trainieren im Sommer 2017 wieder in Zams - BILD

Die Ferienregion TirolWest ist seit 2016Herz-der-Pfalz-Partner des 1. FC Kaiserslautern - Diesen Julikommen die Roten Teufel wieder!Landeck (ots) - Die Ferienregion TirolWest umfasst die GemeindenLandeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins und Stanz und bietet im Sommerin der Natur-und Berglandschaft viele Möglichkeiten - egal obWandern, Klettern, Fahrradfahren, Paragleiten oder Drachenfliegen.Auch für den 1. FC Kaiserslautern bietet die Region idealeVoraussetzungen für die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit2017/18. Im Rahmen der sechswöchigen Trainingsphase vor Saisonbeginnwerden die Roten Teufel vom 06. Juli 2017 bis zum 14. Juli 2017erneut ihre Zelte in Zams aufschlagen. Wie bereits im vergangenenJahr werden die Betze-Profis im Vier-Sterne-Hotel Jägerhofuntergebracht sein und zwischen einem intensiven Trainingsprogrammden großzügigen Erholungs- und Wellnessbereich des Hotels undnatürlich auch die Kulinarik genießen können."Wir sind bereits im letzten Jahr in Zams sehr gut aufgenommenworden und haben uns sehr wohl gefühlt. Die Bedingungen in derFerienregion TirolWest sind optimal, um uns in Ruhe und in einemwunderschönen Umfeld intensiv auf die neue Saison vorzubereiten.Daher freuen wir uns auch dieses Jahr wieder darauf, nach Zams zukommen", erklärt FCK-Sportdirektor Uwe Stöver.Auch die Anhänger des pfälzischen Traditionsvereins können ihreMannschaft natürlich ins Trainingslager begleiten und dabei dieVorzüge der Region kennen lernen. Für die FCK-Anhänger gibt es einetelefonische Buchungshotline: +43(0)5442/65600. WeitereInformationen gibt es unter [www.tirolwest.at](http://www.tirolwest.at/) oder per E-Mail unter [info@tirolwest.at](mailto:info@tirolwest.at).Im Rahmen der Herz-der-Pfalz-Partnerschaft beim FCK hat dieFerienregion TirolWest auch zahlreiche kommunikative Rechte bei denRoten Teufeln erworben. So sind unter anderem Präsenzen undLeistungen im Stadion, dem Stadionmagazin und in den Onlinemedien desFCK in dem Paket inkludiert.genussvoll-sportlich-aktivIn der Ferienregion TirolWest wird Sport und Freiheit großgeschrieben: Neben nahezu unbegrenzten Wander- und Radmöglichkeiten,gibt es auch zahlreiche kulinarische sowie kulturelle Highlights derRegion zu entdecken.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Ferienregion TirolWestMag. Simone ZangerlA-6511 ZamsTelefon: +43(0)5442.65600-10Email: simone@tirolwest.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3877/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Ferienregion TirolWest, übermittelt durch news aktuell