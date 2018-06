Rote Karte für Streitfallen - So vermeiden Fußballfans die Abseitsfalle

München (ots) -- Rund um die Fußball-Weltmeisterschaft lauern diverseStreitfallen.- Zuhause und beim Public Viewing auf die Mitmenschen achten.- Fans, die sich nicht an die Regeln im Stadion halten, könnenhohe Strafen drohen.- Für die Reise zur Fußball-WM nach Russland sollten Fans einigesbeachten.Mit dem Anpfiff der Fußball-WM in Russland steigt der Puls derFans rund um den Globus. Und damit leider auch das Potenzial fürStreitereien. Denn egal ob die Spiele im heimischen Garten, beimPublic Viewing oder im Stadion verfolgt werden: DieStreit-Abseitsfalle lauert überall. "Bei solchen globalenSportereignissen wie der Fußball-WM kochen schnell einmal die Gemüterüber", weiß Arne Preuße, Jurist beim Generali-RechtschutzversichererAdvocard. "Damit Fußballfans nicht ins juristische Abseits geraten,sollten sie einige Regeln beachten."ENTSPANNT FEIERN - ZUHAUSE UND BEIM PUBLIC VIEWINGDie Traumkombination aus sommerlichen Temperaturen undWeltklasse-Fußballspielen lockt viele Fans zum Anfeuern nach draußen.Ob nun privates Grillfest im Garten, mit Fernseher und Freunden aufdem Balkon oder in großer Runde beim Public Viewing - mit diesenTipps lässt sich Streit vermeiden:- Auch zur WM gelten die üblichen Ruhezeiten: Grundsätzlich istgeregelt, dass die Party im eigenen Garten, wie immer, ab 22.00Uhr nur noch leiser stattfinden darf. Freudenschreie undspontane Jubelfeiern sind ab dann eigentlich nur noch inFlüsterlautstärke erlaubt.- Kein Freudenfeuerwerk: So groß die Freude über den Ausgang desSpiels auch ist, Sie sollten keinesfalls Ihren Silvestervorratplündern und ein Feuerwerk entzünden. Das ist Privatpersonennämlich ausschließlich zum Jahreswechsel erlaubt. Wer dennochBöller und Raketen abschießt, verstößt gegen dasSprengstoffgesetz und muss mit einer empfindlichen Geldbußerechnen.- Im Autokorso durch die Stadt: Zwar sind Autokorsos nach derStraßenverkehrsordnung verboten, aber die Polizei drückt meistein Auge zu. Trotzdem sollten Autofahrer sich während der Fahrtnicht zu weit aus dem Fenster lehnen und angeschnallt bleiben.Die rote Karte droht natürlich demjenigen, der sichalkoholisiert ans Steuer setzt - ein absolutes "No-Go" auch beimAutokorso.- Top, die Wette gilt: Lagen Sie beim Tipp-Spiel mit Freundenfalsch, können Sie zwar nicht auf den Wetteinsatz verklagtwerden - um Streit vorzubeugen, sollten Sie Ihre Schuldendennoch begleichen. Wettschulden sind schließlich Ehrenschulden.JUBELN UND FEIERN - ABER BITTE IM RAHMENIm Stadion die eigene Mannschaft anfeuern - atmosphärisch fürviele Fußballfans das Größte. Aber egal ob zur WM oder zu laufendenLiga-Spielen: Wer sich nicht an die Spielregeln hält, muss mit hohenStrafen rechnen.- Jubeln ja, knallen nein: Böllern ist in Stadien keinKavaliersdelikt, sondern ein Verstoß gegen dasSprengstoffgesetz. Das zieht hohe Geldbußen nach sich. 2017wurde ein Fan diesbezüglich durch den Bundesgerichtshof zu einerSchadenersatzzahlung von über 20.000 Euro an den 1. FC Kölnverurteilt.- Auch Flitzer leben gefährlich: Verhängen Sportverbände Strafengegen Fußballclubs aufgrund von Spielstörungen durch einenFlitzer, können diese die Geldstrafen an den flitzenden Fanweitergeben. Und das kann teuer werden.MITTENDRIN STATT NUR DABEI - ZUR WM NACH RUSSLANDWer die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft live vor Ortverfolgen will, sollte einige Dinge beachten, um keinen Streit mitden russischen Behörden zu riskieren.- An die Dokumente denken: Für die Einreise nach Russlandbenötigen Touristen einen gültigen oder vorläufigen Reisepass.Ein Fußballticket mit FAN-ID ersetzt für den Zeitraum derFußball-WM ein gültiges Visum. Wer kein Ticket hat, muss einVisum vor der Reise über die zuständige russischeAuslandsvertretung beantragen. Es besteht außerdemKrankenversicherungspflicht.- Alkoholfrei ans Steuer: Auch wenn die russischenTrinkgewohnheiten weltberühmt sind, beim Autofahren gilt diePromillegrenze von 0,0. Wer sich nicht daran hält, muss mitharten Strafen rechnen. Auch das Telefonieren hinterm Steuer -beispielsweise um die aktuellen Spielergebnisse zu diskutieren -ist tabu. 