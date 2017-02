Rote Hand-Aktion im Deutschen Bundestag / Gegen den Einsatz von Kindersoldaten

Berlin (ots) - Zum fünften Mal seit 2012 findet am morgigenMittwoch im Bundestag auf Einladung der Kinderkommission eineRote-Hand-Aktion gegen den Einsatz von Kindern und Jugendlichen alsSoldaten statt. Bundestagsabgeordnete aller Parteien sollen für dieBeteiligung an der Roten-Hand-Aktion gewonnen werden: Schülerinnenund Schüler werden die rote Handabdrücke von den Parlamentariernsammeln und die Politiker über ihr Engagement für das Thema"Kindersoldaten" interviewen. Die Vertreter der zu dem Themaarbeitenden Kinderrechts-Organisationen stellen dabei die Forderungendes Deutschen Bündnis Kindersoldaten und die Möglichkeiten desEngagements für Parlamentarier vor.Was? Rote-Hand-Aktion einschließlich Grußwort BundesministerinManuela SchwesigWann? Mittwoch, 15. Februar 2017, 13:00 UhrWer? Schülerinnen und Schüler des Berliner Andreas-Gymnasiums, FrankMischo, KindernothilfeWo? Deutscher Bundestag, 10117 BerlinDie Rote-Hand-Aktion ist eine Initiative der Zivilgesellschaft,die 2003 vom Deutschen Bündnis Kindersoldaten gestartet wurde undinzwischen weltweit in über 50 Ländern durchgeführt wird. Bei denbisherigen Aktionen im Bundestag haben hunderte Abgeordnete allerParteien und zahlreiche Minister ihren roten Handabdruck abgegebenund damit die Forderungen der Aktion unterstützt.In mindestens 20 Ländern der Erde werden rund 250.000Kindersoldaten zum Kämpfen gezwungen oder als Spione, Lastenträgeroder Sexsklaven missbraucht. In viele dieser Länder liefertDeutschland Kleinwaffen und entsprechende Munition. Dabei dürfen garkeine Waffen in Länder mit Kriegen und Menschenrechtsverletzungen wiedem Einsatz von Kindern als Soldaten geliefert werden. Außerdem sindnach einer Emnid-Umfrage von 2016 83 % aller Deutschen grundsätzlichgegen deutsche Waffenexporte.Journalisten müssen sich für die Akkreditierung beim Sekretariatder Kinderkommission anmelden: Tel.: 030.22730551 oderkinderkommission@bundestag.deBild- und Tonberichterstatter müssen sich auch beim Pressereferatanmelden: Tel.: 030.22732929Kontakt für Rückfragen oder zur Vereinbarung von Interviews:Kindernothilfe, Tel.: 0178 / 2329667, E-Mailchristian.herrmanny@kindernothilfe.deterre des hommes, Tel.: 05 41 / 71 01-158, E-Mail c.ramm@tdh.deOriginal-Content von: Kindernothilfe, übermittelt durch news aktuell