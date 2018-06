Rot-Rot versagt im Kampf gegen kriminelle Tschetschenen (FOTO)

Potsdam (ots) -Erneut gab es in der Nacht zu Mittwoch tätlicheAuseinandersetzungen unter Asylbewerbern in Cottbus. 26 Tschetschenenwurden in Polizeigewahrsam genommen, nachdem sie auf einem Sportplatzmit einer Gruppe Afghanen in Streit geraten waren. Ein 28-jährigerTschetschene erlitt eine Stichverletzung im Rippenbereich, zweiseiner Landsleute Prellungen und Kopfverletzungen. Drei Afghanenwurden im Gesicht verletzt.In Brandenburg leben derzeit rund 7000 Tschetschenen. Von den lautInnenminister 'lediglich' 130 Islamisten in Brandenburg sind rund dieHälfte muslimische Tschetschenen, was den BrandenburgerVerfassungsschutz laut Chef Frank Nürnberger "vor große Problemestellt". Wie Tschetschenen-Experte und Historiker Dr. ChristianOsthold auf einem Potsdamer Symposium zum Thema "Gefahren desIslamismus in Brandenburg" in der Landesinvestitionsbank in Potsdambekräftigte, werde man "diese Personen aufgrund ihrer historischbedingten Herkunft nicht integrieren können".Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Die AfD hat stets vor den Familienclanstrukturentschetschenischer Großfamilien gewarnt und den roten Innenministerimmer wieder aufgefordert, die Familien ins Herkunftslandzurückzuschicken. Jetzt sitzen sie hier im Land fest. Es ist dabeinur eine Frage der Zeit, bis sie etwa wie in Berlin oder Bremen anillegalen Strukturen tatkräftig mitmischen, was sie nach meinenErkenntnissen in Potsdam bereits tun. Wir dürfen nicht zulassen, dasssie wie die rund 30.000 Tschetschenen in Österreich immer zahlreicherwerden und ihre blutigen Fehden und Heimatkonflikte nach Brandenburgtragen.Während in Österreich die kriminellen tschetschenischen Strukturendurch Abschiebung und Haftabkommen mit Russland aktiv bekämpftwerden, bleibt Brandenburg passiv und schiebt kaum einenTschetschenen ab. Rot-Rot versagt im Kampf gegen kriminelleTschetschenen bereits im Vorfeld und beschönigt dann auch noch diedramatische und hochgefährliche Situation, wenn beispielsweiseInnenminister Schröter die 130 Islamisten in Brandenburg lapidar mitdem Wort 'lediglich' bezeichnet."Pressekontakt:Lion EdlerReferent für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 - 5654618Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell