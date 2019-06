Rot im Kalender anstreichen: Netflix legt Zahlen vor

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Streaming-Dienstleister Netflix (WKN:552484) ist einer der ersten der großen Wachstumswerte, die jedes Quartal Gewinne ausweisen. Der Ergebnisbericht für das zweite Quartal steht schon bald bevor. Netflix wird am 17. Juli seine jüngsten Quartalsergebnisse vorlegen.

Vor der Veröffentlichung der Ergebnisse sind die Erwartungen hoch. Trotz der jüngsten Zinserhöhungen bei den Kundenabonnements zieht Netflix weiterhin jedes Quartal Millionen von Neukunden an. Das Abonnentenwachstum des Unternehmens im ersten Quartal übertraf sowohl die Prognosen des Managements als auch die der Analysten deutlich, da viele Neukunden hinzukamen, um die neuen Inhalte des Konzerns sehen zu können.

Kann Netflix die starke Dynamik beibehalten?

Wenn der Streaming-TV-Gigant die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gibt, sollte man auf folgende Dinge achten:

Neue kostenpflichtige Abos

Wie üblich, werden die Nettoneuzugänge bei Netflix wahrscheinlich die wichtigste Kennzahl beim Update sein. Das Unternehmen konnte im ersten Quartal 9,6 Millionen neue zahlende Mitglieder verzeichnen – deutlich mehr als die 8,9 Millionen, die das Management für den Zeitraum vorhergesehen hatte.

Im zweiten Quartal erwartet das Management, dass 5 Millionen neue zahlende Mitglieder hinzukommen. Im Gegensatz zu den jüngsten Quartalstrends würde diese Zahl unter den 5,45 Millionen neuen zahlenden Mitgliedern liegen, die Netflix im Vorjahresquartal hinzubekommen hatte.

Aber es gibt eine gute Erklärung für die vorsichtige Prognose des Managements. Der Zeitplan für den Content sieht eine stärkere zweite Jahreshälfte vor. Ab Juli hat Netflix eine lange Liste von großen Serien und Filmen herausgebracht, darunter die neuesten Staffeln von Stranger Things, 13 Reasons Why und Orange is the New Black sowie Michael Bays neuen Film Six Underground. Das ist die Art von Serien, wegen denen die Leute ihr Netflix-Abo jeden Monat erneuern.

Kostenpflichtige Abos in anderen Märkten

Anleger sollten auch das internationale Wachstum von Netflix im Auge behalten, da das Wachstum außerhalb der USA nun den größten Teil der Nettozugänge des Unternehmens ausmacht. Im ersten Quartal beispielsweise kamen etwa 80 % der Nettoneuzugänge von Märkten außerhalb der USA.

Der internationale Nettoneuzugang dürfte etwa bei 3,7 Millionen Mitgliedern liegen, die das Unternehmen im zweiten Quartal 2018 hinzubekommen hat.

Operative Marge

Am Ende sollten Investoren die operative Marge von Netflix bzw. das Betriebsergebnis in Prozent vom Umsatz überprüfen. Die operative Marge des Unternehmens sank im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr von 12,1 % im ersten Quartal 2018 auf 10,2 %. Im zweiten Quartal erwartet Netflix jedoch eine operative Marge von 12,5 % – höher als eine operative Marge von 11,8 % im zweiten Quartal 2018.

Wichtig ist, dass Netflix zumindest die Prognose für die operative Marge für das Gesamtjahr von 13 % aufrechterhalten kann. Das Management will das auch erreichen und erwartet, dass die operative Marge im zweiten Halbjahr höher sein wird als im ersten Halbjahr.

Netflix wird die Zahlen für das zweite Quartal am Mittwoch, den 24. Juli, nach Börsenschluss bekannt geben.

Vergiss Elektroautos – dieser Markt könnte viel größer werden Milliardenschwere Forschungsprogramme treiben die Entwicklung von Wasserstoff jetzt voran. Vor unseren Augen entwickelt sich eine gewaltige Industrie. Und es gibt zwei Player, die unserer Analyse nach jetzt bereits davon besonders profitieren könnten! Lies alle Infos jetzt in der kostenlosen Studie „Wasserstoff: Ein schlafender Riese erwacht!“ von The Motley Fool Deutschland. Einfach klicken, um jetzt herauszufinden, wie du von diesem Megatrend profitieren könntest! Plus: Zwei Aktien, die wir für besonders spannend halten — jetzt kostenlose Studie „Wasserstoff: Ein schlafender Riese erwacht!“ anfordern.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix. Daniel Sparks besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 20.6.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019