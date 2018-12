Rossotrudnitschestwo eröffnet Berliner Filiale des Moskauer Theaters des modernen Schauspiels

Moskau (ots/PRNewswire) -Am 1. Dezember konnte die Berliner Filiale des Moskauer Theatersdes modernen Schauspiels mit der Aufführung des Stücks "Rettung desKammerjunkers Puschkin" von M. Heifetz unter der Regie von JosephRaihelgauz im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur (RHWK) inBerlin ihre Eröffnung feiern.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/793160/Rossotrudnichestvo_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/793159/Rossotrudnichestvo_Play.jpg )Die Moskauer Theatergruppe begeistert das Publikum seit 30 Jahrenmit der Originalität ihrer Produktionen und mit ihrer Philosophie:hier wird nicht versucht, etwas nachzumachen, was es schon woandersgab, und ihr Repertoire ist seit Anbeginn stets neu undunverwechselbar geblieben. Es ist genau diese Art von Performance,das das Publikum nicht nur in Russland, sondern auch in den USA, inIsrael, der Ukraine, Österreich, Frankreich, der Schweiz und vielenanderen Ländern überzeugt hat.Das Theater wird seine besten Produktionen nun in die deutscheHauptstadt tragen, damit auch die Berliner in den Genuss derangesagten Aufführungen des Moskauer Theaters kommen können, dieregelmäßig zweimal pro Monat stattfinden werden. Genau darum geht esin diesem einzigartigen Projekt, dessen Verwirklichung nach Angabenvon Joseph Raihelgauz alles andere als einfach war und dankrückhaltloser Unterstützung von Seiten der Stadtregierung Moskau, derRossotrudnitschestwo, des RHWK und der Russischen Botschaft inDeutschland umgesetzt werden konnte. Persönliche Unterstützung wurdeebenfalls von M.E. Schwydkoi gewährt, Roving Envoy undaußerordentlicher Vertreter des Präsidenten der Russischen Föderationin Fragen der internationalen kulturellen Zusammenarbeit.Laut Joseph Raihelgauz hat der Sondervertreter derRossotrudnitschestwo in Berlin einen besonders fortschrittlichenZugang zu Kunst und Kultur. "Ich mag diese junge Generation vonIntendanten wie Pavel Izvolsky, dem derzeitigen Direktor des RHWK,die keine Angst vor Experimenten haben und mit denen es möglich ist,sich in Grundsatzfragen zu einigen. Mir war zum Beispiel wichtig,dass es keine Freikarten für unsere Aufführungen gibt. Wir habeneinen einheitlichen Eintrittspreis von 15 Euro für alle unsereProduktionen festgesetzt, was, wie ich hoffe, für so gut wie jedenerschwinglich ist. Für uns ist es äußerst bedeutsam, dass die Leutegezielt ins Theater gehen, um sich von der Idee und wie sieverkörpert ist, mitreißen zu lassen, und nicht einfach nur, weil sieeine Freikarte haben", erklärte der Regisseur vor Mitgliedern derPresse.Joseph Raihelgauz ist ein renommierter Lehrer der Schauspielkunstmit einem enormen Gefolge von Schülern. Einige seiner Studenten,nämlich Alexander Ovchinnikov, Ivan Mamonov, Nikolai Golubev, TatyanaTsitserina und Daniela Selitska, werden in der ersten in Berlininszenierten Produktion zu sehen sein, aber Joseph Raihelgauz istauch immer auf der Suche nach neuen Talenten. Die Idee, nicht nurrussische sondern auch deutsche, in Berlin oder anderen OrtenDeutschlands lebende Schauspieler in das neue Theaterprojekteinzubinden, ist sowohl realistisch als auch vielversprechend.Russische Regisseure und Schauspieler arbeiten bereits erfolgreich anBerliner Theatern, und zwischen den Schauspielbühnen in Berlin undMoskau haben sich starke Verbindungen entwickelt.Unterstrichen wird dies noch mit der Ankündigung des russischenPräsidenten, der 2019 zum Jahr des Theaters erklärt hat, und demProjekt "Russische Saison", das im kommenden Jahr in Deutschlandbeginnt.Pressekontakt:Anastasia Krykanova+7-926-525-88-39a.krykanova@rs.gov.ruOriginal-Content von: Rossotrudnichestvo, übermittelt durch news aktuell