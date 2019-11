Rossmann präsentiert sich im digitalen Schaufenster von kaufDA/MeinProspekt

Berlin (ots) - Deutschlands meistvertretene Drogeriemarktkette Rossmannpräsentiert seine Produkte und Angebote erstmals auch auf Deutschlands größterdigitaler Plattform für den Einzelhandel."Bonial mit den Marken kaufDA und MeinProspekt begleitet über 10,2 MillionenNutzer mit datengetriebener und personalisierter Werbung von der Einkaufsplanungbis ans Regal des jeweiligen Händlers", so Roland Große, Vice President Salesvon Bonial.Das Smartphone ist heute bereits elementare Informationsquelle und festerBegleiter für Shoppingplanungen und Einkäufe. kaufDA informiert Verbraucherbequem, individuell und tagesaktuell rund ums lokale Einkaufen. Rossmannpräsentiert auf dieser Plattform seine umfangreiche Angebotswelt und zeigt demNutzer Produkte und Angebote aus seiner Stadt mit einem Klick auf. "Unsereattraktiven Angebote sind eine wichtige Säule unseres Marketingmixes.", soBurkhard Mensing - Abteilungsleitung Angebotskommunikation & Media bei Rossmann."Für uns ist die digitale Werbung über die Plattformen von Bonial einehervorragende Ergänzung zu den bestehenden klassischen und digitalenAktivitäten".Roland Große von Bonial: "Wir heißen Rossmann auf unserer Plattform herzlichWillkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit".Über Bonial:Bonial ist der führende Drive-to-Store Marketing Partner des stationären Handelsin Deutschland. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin inspiriert mit seinenPlattformen kaufDA und MeinProspekt jeden Monat über 10 Millionen Nutzer undverbindet sie mit ihren Lieblingsgeschäften und Markenwelten vor Ort.Über Rossmann:1972 eröffnete Dirk Roßmann seinen ersten Laden in Hannover. Bis heute ist dieDirk Rossmann GmbH ein inhabergeführtes Unternehmen und befindet sichmehrheitlich im Besitz der Familie Roßmann. Firmensitz ist Burgwedel beiHannover. Daneben ist die weltweit tätige A.S. Watson-Gruppe mit 40 Prozent amUnternehmen beteiligt.Die Dirk Rossmann GmbH ist die zweitgrößte Drogeriemarktkette Deutschlands undgehört, gemessen an ihrem Umsatz, zu den zehn wichtigstenLebensmitteleinzelhändlern in Deutschland.Pressekontakt:Bonial International GmbHPressestelleFrank Ahnefeld-Pressesprecher-Hussitenstraße 32-33D-13355 BerlinTelefon 030/6098960 550frank.ahnefeld@bonial.comOriginal-Content von: Bonial International GmbH, übermittelt durch news aktuell