Rossi S.p.A. mit neuem Firmenimage, präsentiert sich dynamisch und zukunftsgerichtet

Modena, Italien (ots/PRNewswire) - Rossi S.p.A., ein Unternehmender Habasit Group und führend bei Konstruktion, Fertigung undVertrieb von Untersetzungsgetrieben, Getriebemotoren undElektromotoren, hat die Veränderung zu einem strategischen Hebel fürsein Wachstum erklärt.Das Industriewesen entwickelt sich ständig weiter, und dasWettbewerbsumfeld wird immer umkämpfter, komplexer undschnelllebiger.Der neue Markenauftritt fußt auf Rossis Strategie undPositionierung als dynamisches, flexibles, nachhaltiges, hochmodernesund kundenorientiertes Unternehmen."Mit unserem neuen Markenauftritt passen wir das Firmenimage anÄnderungen auf der Organisationsebene an. Prozesse werden gestrafft,die Vision ist strategischer ausrichtet und die Struktur istführungsorientierter. Geschäftlich öffnen wir uns in RichtungInternationalisierung und neue Produktionstechnologien mit einerstarken Präsenz in verschiedenen Industriesektoren", sagt GiovanniVolpi, Chairman von Rossi.Der visuelle Auftritt steht bildhaft für diese neue Vision: einenergetisches und kreatives Zeichen, ein "R", das nicht nur der ersteBuchstabe unseres Namens ist, sondern auch für Power, Dynamik undtechnologische Innovationen steht. Getreu dem Motto "Lösungen füreine zukunftsgerichtete Industrie" steht Rossi mit seiner DNA fürdiese Firmenphilosophie ein: flexible und innovativen Lösungen fürein Industriewesen, das sich ständig im Wandel befindet."Mit dem Rebranding drücken wir unserer Veränderung einenvisuellen Stempel auf. Es kommuniziert Rossis Wertesystem auch imHinblick auf neue Perspektiven", sagt Marco Mearini, Rossis CEO."Jeder, der sich unserem Team anschließt, muss bereit sein, Rossi indie Zukunft zu begleiten. Uns kommt es nicht nur auf Fachwissen an,sondern auch auf Wissensdurst, Findigkeit, Leistungsbereitschaft undvor allem Leidenschaft."Rossi entwickelt sich ständig weiter, aber mit einem Fixpunkt:Menschen, die Stützpfeiler unseres Handelns, die mit ihrem Können undihrer Leidenschaft der Zukunft eine Stimme geben und diese realmitgestalten. Wir verbessern, erneuern und sehen dieKundenbedürfnisse voraus, während wir gleichzeitig einen Mehrwert fürunsere Stakeholder schaffen.ROSSIROSSI konstruiert, fertigt und vertreibt weltweit ein umfassendesProgramm an Untersetzungsgetrieben, Getriebemotoren undElektromotoren für diverse Anwendungen und Industriesegmente. Das1953 gegründete Unternehmen beschäftigt über 900 Mitarbeiter (davon250 im Ausland) und ist mit seinen 15 internationalenTochtergesellschaften und drei Produktionsstandorten in Italien aufder ganzen Welt präsent. Seit 2004 ist Rossi ein Unternehmen derHabasit Holding, ein weltweit führender Konzern mit dem Hauptsitz inder Schweiz.