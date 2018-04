Ross Stores: Unbekannt, aber erstklassig!

Weitere Suchergebnisse zu "Ross Stores":

Ross Stores ist in Deutschland kein Begriff. Dennoch hat die Aktie sogar wirtschaftlich orientierte Experten angezogen, die den Wert für einen „Champion“ halten. Die Aktie konnte sich in den vergangenen 10 Jahren aus charttechnischer Sicht in einen langfristigen und massiven Aufwärtstrend schieben. Der Wert aus dem Sektor Handel könnte davon profitieren, dass die Konjunktur in den USA seit vielen Jahren gut ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.