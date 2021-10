Ross Stores Aktie: Das Unternehmen gibt die Eröffnung von 28 neuen Geschäften bekannt!

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST) gab kürzlich die Eröffnung von 18 Ross Dress for Less und 10 dd’s DISCOUNTS Filialen in 15 verschiedenen Bundesstaaten im September und Oktober bekannt.

Damit hat das Unternehmen sein Ziel von 65 neuen Geschäften für das Geschäftsjahr 21 erreicht.

Zusätzlich zu den Eröffnungen in Kalifornien, Florida und Texas verstärkte Ross seine Präsenz in Nebraska und Ohio, während dd’s seine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung