Die „Rosinen-Rallye“

Es gab schon mehr Gelegenheiten, über den neuen US-Präsidenten den Kopf zu schütteln, als dieser Tage im Amt ist. So etwas ist so noch nie dagewesen: einer der mächtigsten Menschen der Welt erzählt Unsinn. Zuletzt wies er am Wochenende mit Blick auf die Konsequenzen freier Einreise darauf hin, „was gestern Nacht in Schweden“ passiert sein… wo absolut nichts passiert war. Oder er erklärte, dass kein Präsident seit Ronald Reagan mit so vielen Wahlmännerstimmen gewählt worden sei wie er. Jeder kann leicht nachprüfen, dass das unwahr ist, nur George W. Bush hatte bei seinen Wahlsiegen weniger Wahlmänner. Bush Senior, Clinton und Obama hatten alle mehr.

Seine Beraterin Conway, die selbst auf dem heißen Stuhl sitzt, nachdem sie mit dem Emblem des Weißen Hauses im Hintergrund aufgefordert hatte, Ivanka Trumps Mode-Artikel zu kaufen, hatte das bereits nach der seltsam kindischen Diskussion über die Zuschauerzahl bei Trumps Vereidigung skizziert: Der Präsident verfügt nun einmal über „alternative Fakten“.

Die Anleger picken sich nur die Rosinen heraus

Wieso sind die Aktienmärkte nicht längst in Panik ausgebrochen? Ein US-Präsident, dessen Verhalten bisweilen an einen Achtjährigen erinnert, der einfach irgendwelche Geschichten erzählt und glaubt, damit durchzukommen, ist ein Risiko, wie es größer nicht sein könnte. Aber Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500 klettern von einem Rekordhoch zum nächsten. Sehen die Anleger diese ersten Wochen von Präsident Trump etwa im Gegensatz zu der Mehrheit der Weltbevölkerung positiv?

Sicherlich nicht. Man tut etwas anderes: Man pickt sich einfach die Rosinen heraus. Die Anleger ignorieren die Gefahren in Bezug auf die Geopolitik, die Fiskalpolitik, man streicht den mittel- und langfristigen Horizont in Bezug auf die volkswirtschaftlichen Konsequenzen der geplanten Wirtschaftspolitik und blickt nur auf die für die Aktienmärkte und die Konjunktur positiven Elemente: Steuersenkungen und Konjunkturprogramme.

Nun könnte man einwenden, dass da zum einen nur permanent Neues angekündigt wird, ohne bislang zu liefern. Dass es doch sein könnte, dass die irgendwann nun anstehenden Pläne zu kurz greifen oder schlicht nichts taugen. Dass es darüber hinaus möglich wäre, dass solche Pläne nicht von den Kammern des Parlaments abgesegnet werden. Und dass man, schlimmer noch, jedes Mal aufs Neue kauft, wenn Trump wiederholt, dass er in Kürze etwas Grandioses präsentieren werde.



Treibsand-Rallye an markanten Widerständen

Stimmt, die Anleger kaufen ein Luftschloss. Aber das wahrlich nicht zum ersten Mal. Genau dasselbe Szenario spielte sich zwischen Oktober 2014 und April 2015 mit Blick auf die EZB-Staatsanleihekäufe ab.

Aber dass die Börse jedoch keine Einbahnstraße ist, dass neben dem Dow Jones jetzt auch der S&P 500 (siehe S.11) und der Nasdaq 100 ihre mittelfristigen Aufwärtstrendkanäle nach oben verlassen haben und Dow Jones und Nasdaq 100 (siehe dieser Chart) nun das obere Ende der 2011er-Trendkanäle erreicht haben, übersehen besonnene Investoren nicht. Und sie erinnern sich genau, wie die letzte „Rosinen-Rallye“ in Europa Anfang 2015 endete. Trump muss jetzt schon wirklich Grandioses liefern, damit man weiterhin bei allem anderen, was er tut, wegschaut!

