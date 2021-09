Rosenheimer Investorenabende und das Jahrzehnt der Aktie

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, normalerweise würden wir uns jetzt in den heißen Vorbereitungswochen für den Rosenheimer Börsentag befinden. Denn in Reminiszenz an den großen Börsen-Crash von 1987 (wenige Tage danach startete ich aus meiner Studentenbude heraus den heutigen Börsenverlag), findet dieses Event immer um den 19. Oktober herum statt. Doch da Corona eine...