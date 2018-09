"Rosenheim-Cops"-Star Joseph Hannesschläger in "NEUE POST": Darum haben wir die Flitterwochen abgesagt

Hamburg (ots) - Vor rund zwei Monaten heiratete JosephHannesschläger seine Bettina. Noch heute schwelgt der Schauspieler inden romantischen Erinnerungen an die unvergesslich schöne Zeremonie.In Neue Post (EVT 19.9.) spricht der Schauspieler über den Grund,warum die Flitterwochen trotz der gelungenen Feier abgesagt wurden."Wir hatten eine wunderschöne Feier, romantisch und beglückend",so der Schauspieler. "Eigentlich hatten wir vor, an die Nordsee zufahren, dann haben wir uns aber spontan dazu entschlossen, nicht aufdie Reise zu gehen", erzählt Hannesschläger. Der Grund ist die Liebezum Eigenheim und zur Heimat: "Wir haben es so schön zu Hause inMünchen, mit dem Blick auf Garten und Bäume. Wir machten kleineAusflüge mit dem Fahrrad. Wald und Isar sind gleich um die Ecke."Regentage verbrachte das Paar kuschelig daheim auf dem Sofa.Hinweis für Redaktionen:Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 39, ab Mittwoch19.09.2018 im Handel. Abdruck honorarfrei bei Nennung Quelle NeuePost.Über Neue PostNeue Post ist DAS Celebrity Weekly mit dem Fokus auf Prominente,Adel und Ratgeber. Die große Nähe zu Musik- und TV-Stars sowie besteKontakte zu den europäischen Königshäusern zeichnen das Magazin aus,exklusive Interviews und aufwändig recherchierte Hintergrundberichtesind seit 70 Jahren das Erfolgsgeheimnis. Neue Post bezieht Stellungund bietet den aufgeschlossenen Leserinnen ab 55 Jahren jede MengeStoff zum Mitreden. Bewegende Geschichten über echte Menschen sowieGesundheit, Food mit Star-Koch und TV-Moderator Horst Lichter, Mode,Beauty und Reise runden das redaktionelle Konzept ab. Neue Posterscheint mittwochs zu einem Copypreis von 1,79EUR, die verkaufteAuflage beträgt 502.016 (verk. Auflage IVW I/2018).Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell