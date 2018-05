Rosenhang Museum in Weilburg präsentiert erstmals gemeinsame Ausstellung von Cornelia und Moritz Schleime (FOTO)

Weilburg (ots) -Unter dem Titel "MOTHER MEETS SUN" präsentiert das RosenhangMuseum in Weilburg erstmals eine gemeinsame Ausstellung mit Arbeitenvon Cornelia und Moritz Schleime.Mutter und Sohn, Künstlerin und Künstler - menschlich und familiäreng miteinander verbunden, teilen Cornelia und Moritz Schleime nichtnur den Beruf und die Leidenschaft für die zeitgenössische Kunst,allem voran die Malerei, miteinander, sondern auch eine gemeinsamepersönliche Geschichte. Beide sind darüber hinaus höchsteigenständige Künstlerpersönlichkeiten mit unterschiedlichenPrägungen, die sich aktiv in der Kunstszene bewegen und ihrekünstlerische Karriere produktiv und erfolgreich gestalten.Doch zusammen ausgestellt haben beide bisher noch nie.Cornelia Schleime (geb. 1953 in Ost Berlin)Cornelia Schleime gehört Anfang der 1980er-Jahre, noch während desStudiums in Dresden, einer jungen alternativen Kunstszene an, diesich als Gegenbewegung zur offiziellen Kunstdoktrin der DDR formiert.Sie zeichnet, malt, dichtet, entdeckt die Aktionskunst für sich undwird Mitbegründerin einer Punkband. Als ihr weit gefassterKunstbegriff ab 1981 zu Ausstellungsverboten führt, siedelt dieKünstlerin nach mehreren Ausreiseanträgen 1984 von Ost- nachWest-Berlin über. Nahezu ihr gesamtes bis dahin geschaffenes OEuvrebleibt in der DDR zurück und ist heute verschollen. In West-Berlinangekommen, fängt Cornelia Schleime noch einmal ganz von vorn an.Heute zählt sie zu den bekanntesten deutschen Künstlerinnen ihrerGeneration.Voller Optimismus schauen die drei Schüler aus der Serie UNSEREBESTEN auf ihrer Schulbank sitzend den Betrachter an. Eine Mischungaus Stolz und Selbstbewusstsein, aber auch manierlichen Verhaltens,wie es elterlich erwartet wird, scheint ihre Haltung zu prägen.Kleidung und Mode spiegeln eine Zeit, die wir mit der Kindheitheutiger Großeltern assoziieren - eine Zeit, in der individuelleFreiheit als Konzept der Persönlichkeitsentwicklung noch nichtvorgesehen war. Man könnte die Protagonisten vor ihrem stetsundefiniert abstrakten, geheimnisvoll bleibenden Hintergrund mit demSatz beschreiben: "Sie haben brav ihre Haltung eingenommen." WelcheGedanken und Wünsche, Pläne und Vorstellungen von der Welt und ihremeigenen Leben sich in ihren Köpfen befinden kann man nicht sehen, nurbestenfalls erahnen.Typisch für die Kunst von Cornelia Schleime und ihren Bilderkosmosist die Verschmelzung von Außen- und Innenwelten. Der Betrachterihrer Bilder beginnt sofort über die rätselhaften Verbindungenzwischen Mensch und Tier, Umwelt und Geschichte, Ornament und Zeichenzu grübeln. Ihre Figuren scheinen traumwandlerisch das Wesentlichefest im Blick zu haben. Dinge, Räume und Atmosphären wuchern undverwachsen miteinander und alles verbindet sich darin.Unausweichlich ausgesetzt sind wir der Aura und dem Zauber dieserGemälde. Es sind vor allem die Blicke der Dargestellten, mit denensie spielt. Schüchtern, herausfordernd und gelegentlich exzentrischblicken uns Frauen, Männer, Tiere, Mischwesen aus Mensch und Tier an,durch uns hindurch oder gedankenverloren ins Leere. Cornelia Schleimespielt mit dargestellten Positionen und Ansichten, die ihre Gegenüberauf unterschiedlichste Weisen miteinbeziehen. Virtuos thematisiertsie das Verhältnis von Kunstwerk und Rezipient und kokettiert mit derFaszination von verschiedenen Blickregimen und Wahrnehmungsmomenten,die es zu ergründen gilt.An dieser Stelle treffen sich die Werke von Cornelia und MoritzSchleime.Moritz Schleime (geb. 1978 in Ost Berlin)Von 1998 bis 2004 studierte er an der KunsthochschuleBerlin-Weißensee, gründete 2004 eine Künstlergruppe, sowie eineProduzentengalerie. Seither stellt er regelmäßig in verschiedeneninternational arbeitenden Galerien aus und ist in renommiertenPrivatsammlungen vertreten.Er malt unsere Welt als Universum der Gegensätze, bei demSchrilles und Lautes stets hautnah an Subtil-Emotionalem, an zarterFreude und tiefem Schmerz ist. Aufrührerische Sprengkraft,Gesellschaftskritik und traumartige Absurditäten sind in seinenBildern ebenso zu finden wie Romantik, Hoffnung, rauschhafteZustände, selbstzerstörerische Aggressionen oder abgrundtiefeErnüchterung - oft gepaart mit einer großen Menge schwarzen Humors.Ob freche Fratzen, tragische Diven, skurrile Typen, mysteriöseMasken - in jedem seiner Portraits verdichtet Moritz Schleime einGefühl, einen besonderen Blick auf einen nie ganz fassbarenCharakter. Er zeigt dem Betrachter ein von der individuellen undrealen Person abstrahiertes Bildnis, das dennoch auf geheimnisvolleWeise zum emotionalen Ergründen der Dargestellten und zu einereinfühlsamen Auseinandersetzung mit diesen einlädt. Wie in vielen seiner Bilder, bedient sich Moritz Schleime auch fürseine Portraits der Bildsprache verschiedener Epochen derKunstgeschichte und schafft daraus eine eigene Form, in derSurrealismus, Expressionismus, Dada und Realismus gleichermaßen ihrenPlatz finden. Längst vergangene Zeiten, Moden und Lebensstile tauchenmitsamt ihrer spezifischen Gefühlswelt wieder auf und führen uns vorAugen, dass nichts wirklich verloren und vieles immer wieder aktuellist - und doch auch immer wieder anders.Ausstellungseröffnung: 03.06.2018, 14 Uhr in Anwesenheit derKünstler, Dauer der Ausstellung 03.06.-23.08.2018