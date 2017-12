Rosenbauer: Effizienzsteigerung und Kostenreduktion stehen weiter im Mittelpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

in den ersten drei Monaten zeigte sich erneut, dass bei Rosenbauer das 1. Quartal immer schwächer ist. Dies liegt daran, dass die meisten Auslieferungen üblicherweise in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Der Umsatz stieg um 5,8% auf 181,9 Mio €. Während in einigen Ländern des Nahen Ostens die Auslieferungen rückläufig waren, konnte Rosenbauer in Nordamerika und in Teilen Europas zulegen. Mit -3,1 Mio € lag das operative Ergebnis unter dem Vorjahreswert (+3,4 Mio €).

Rosenbauer rechnet mit einer stabilen Nachfrage nach Feuerwehrtechnik

Vor allem die schwache Auslastung infolge der geopolitischen Lage in den Golfstaaten, der daraus resultierenden geringeren Fixkostendeckung in den Werken und das Ausbleiben von ertragsstarken Auslieferungen waren die Ursache für die schwache Entwicklung. Zudem haben die Anlaufkosten des Bühnenherstellers Rosenbauer Rovereto das Ergebnis belastet. Aufgrund des hohen Betriebskapitals – bedingt durch die hohen Kundenforderungen – ist der Cashflow mit -49,7 Mio € noch negativ. Zum Jahresende geht Rosenbauer von einer Verbesserung des Cashflows aus.

Die Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung der Feuerwehrmärkte haben in den letzten Monaten zwar spürbar zugenommen, insgesamt rechnet Rosenbauer aber mit einer stabilen Nachfrage nach Feuerwehrtechnik. Mit einer starken Marktpräsenz, dem breiten Portfolio und der Technologieführerschaft ist der Konzern gut aufgestellt, um Chancen für langfristiges profitables Wachstum zu nutzen. Effizienzsteigerung und Kostenreduktion stehen weiter im Mittelpunkt.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.