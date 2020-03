Rosenbauer Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Rosenbauer steigerte in den ersten 9 Monaten den Umsatz um 11% auf 614,5 Mio €. Dabei fielen die Auslieferungen in Nordamerika, Zentraleuropa und Asien höher aus, während der Mittlere Osten, Nord- und Westeuropa Rückgänge verbuchten. Eine ausgeprägte Saisonalität ist charakteristisch für die Feuerwehrindustrie. Dementsprechend baut sich in den ersten 6 Monaten eines Geschäftsjahres Bestand auf, während der überwiegende Teil der Auslieferungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



