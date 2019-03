Rosenbauer Aktie: Was Sie wissen sollten

Rosenbauer erzielte in den ersten 9 Monaten 2018 einen Umsatz von 552 Mio €. Der Rückgang um 8,7% ist auf die erstmalige Anwendung von IFRS 15 zurückzuführen. Anders als in der Vergangenheit wird der Umsatz nicht mehr gemäß dem Abarbeitungsgrad gebucht, sondern erst mit der Produktauslieferung an den Kunden. Die Auslieferungen in einigen Ländern Asiens sowie Zentral- und Osteuropas waren rückläufig; ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.