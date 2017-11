RosenbauerSolbach und Siemens Gamesa Renewable Energy gewinnen Bronze beim GWA Profi Award 2017 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Frankfurt/Hamburg (ots) -Digitales Sales Tool für den Service von WindkraftanlagenausgezeichnetBeim wichtigsten deutschen B2B-Kommunikations-Award überzeugteRosenbauerSolbach mit der "Siemens Portfolio App" die Jury in derKategorie "New New". In dieser Kategorie werden erfolgreicheNeueinführungen von Marken, Produkten oder Dienstleistungen gekürt.Die App ist ein digitales, interaktives Sales Tool, konzipiert fürdas umfangreiche Service-Portfolio von Siemens Windpower Service (dasUnternehmen firmiert seit April 2017 als Siemens Gamesa RenewableEnergy, kurz: SGRE). Das Portfolio besteht aus über 50 komplexenProdukten, die sich zu individuellen Service-Verträgenzusammenstellen lassen. Die App löst die Aufgabe, dieService-Produkte für Techniker, Manager, Einkäufer und Investorenverständlich aufzubereiten und das neue "Mix-and-Match-Prinzip" desPortfolios am Markt bekannt zu machen. RosenbauerSolbach hat die Appkonzipiert, designt und programmiert.Susanne Adam von SGRE fasst zusammen:"Wir brauchten eine einfache Lösung für ein komplexes Problem.RosenbauerSolbach kennt unser Geschäft ganz genau und hat ein Toolentwickelt, das seither einen festen Platz in unserem Vertriebsalltaghat."Auch eine Auszeichnung: Best of GWA Profi mit RosenbauerSolbachDieses Jahr wurde den sieben besten Cases der letzten fünf Jahredie Ehre zuteil, noch einmal als herausragende Beispiele fürB2B-Kommunikation präsentiert zu werden. RosenbauerSolbach wareingeladen, in dieser Reihe den Case "climowool, die sprichwörtlichperfekte Glaswolle" zu präsentieren, für den die Agentur 2015 den GWAProfi-Award erhalten hatte.Über den AwardDer GWA Profi Award ist der einzige speziell für B2B-Marketingverliehene Preis in Deutschland. Er wird seit 2008 von einerunabhängigen Jury aus Vertretern von Unternehmen, Agenturen,Wissenschaft und Medien verliehen.Über RSRosenbauerSolbach ist eine der führenden B2B-AgenturenDeutschlands und betreut neben Siemens Gamesa Renewable Energy auchKunden wie Philips Lighting, Pentax Medical, Sharp, Räder-Vogel,Deutsche Messe AG und viele mehr. Die 30 Mitarbeiter starke Agenturwurde 1970 in Hamburg gegründet und ist Mitglied im GWA GesamtverbandKommunikationsagenturen.Pressekontakt:RosenbauerSolbach Werbeagentur GmbHUlrich MenneE-Mail: u.menne@rosenbauersolbach.deTel: +49 40 82 22 29 17Original-Content von: RosenbauerSolbach, übermittelt durch news aktuell