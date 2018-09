Mainz (ots) -Das Animationsspecial "Räuber Ratte", eine BBC/ZDF-Koproduktion,wurde am Donnerstagabend, 13. September 2018, in Berlin mit der Rosed'Or in der Kategorie Kinder und Jugend ausgezeichnet. Der aufwendigeCGI-Zeichentrick (Regie: Jeroen Jaspaert) nach dem gleichnamigen Buchvon Julia Donaldson und Axel Scheffler zeigt das Abenteuer einerruchlosen Ratte, die sich zu einem niedlichen Nagetier wandelt.Kein Reisender ist sicher, so lange die gefährliche "Räuber Ratte"die Landstraßen kontrolliert. Der immer hungrige Dieb stiehlt denLöwenzahn des Kaninchens, die Nüsse des Eichhörnchens und sogar dieStrohballen seines eigenen Pferdes. Die Hauptrollen sind mitprominenten deutschen Stimmen besetzt: Jochen Vogel spricht RäuberRatte, Herbert Knaup den Erzähler und das Pferd."Räuber Ratte" (Originaltitel: "The Highway Rat") ist eineProduktion der Magic Light Pictures/Orange in Koproduktion mitBBC/ZDF. Die verantwortliche ZDF-Redakteurin ist Nicole Keeb. DieAusstrahlung im ZDF ist für Weihnachten 2018 geplant.Die Rose d'Or wurde 1961 erstmals in Montreux vergeben und giltals eine der bedeutendsten Auszeichnungen der internationalenFernsehunterhaltung.http://zdftivi.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/raeuberrattePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell