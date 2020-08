Rose Selected by: Berühmte Sportler empfehlen ihre Fahrrad-Favorites (FOTO)

Bocholt (ots) - Manuel Neuer, Angelique Kerber, Felix Neureuther, Leon Draisaitl, Marcel Kittel, Lukas Knopf, Maximilian Kieffer und Luna Bulmahn haben eines gemeinsam: Diese deutschen Top-Sportler fahren Rose Bikes und versammeln sich unter dem Motto "Selected by", um Menschen aufs Rad zu bringen. Und damit sind sie nicht allein, denn es kommen immer mehr Promis hinzu, die auf ihrem Spezialgebiet unschlagbar sind. Dass so viele Spitzensportler sich zu einer Kampagne versammeln, gab es so noch nie. Sei es die Langstrecke auf dem Rennrad als sportlicher Ausgleich, das Mountainbike-Abenteuer im Wald oder der Kurzurlaub mit dem E-Bike nach einer anstrengenden Trainingswoche: So viele Facetten wie das Sortiment hat auch die große Rose-Familie. Ihre ganz persönlichen Fahrrad-Favorites empfiehlt unsere Sport-Elite ab sofort unter "Selected by" powered by Rose Bikes.Fahrradfahren ist beliebter denn je. Damit wird der Kreis der Personen, die sich in den Sattel schwingen größer und größer. Mit diesem Trend wächst auch der Fahrradexperte Rose Bikes aus Bocholt im Münsterland und erhält prominenten Familienzuwachs. So sind die im Direktvertrieb erhältlichen Premium-Bikes nicht nur bei Radsportlern wie Ex-Weltklasse-Sprinter Marcel Kittel beliebt, sondern begeisterten auch bekannte Persönlichkeiten außerhalb des Fahrrad-Kosmos. Unter dem Motto "Selected by" präsentieren deutsche Star-Athleten zusammen mit Rose Bikes ihre Lieblingsprodukte rund ums Fahrrad.Von Fan zu Fan"Radfahren ist für mich ein sportlicher Ausgleich", sagt Angelique Kerber. "Auf dem Tennisplatz kämpfe ich für meine Erfolge und gehe an meine Grenzen. Auf dem E-Bike kann ich einfach mal abschalten und durchatmen." Ihre Fans bewundern sie für herausragende sportliche Leistungen. Sie für ihren Teil ist Fan von Rose Bikes. Die persönlichen Lieblinge der dreifachen Grand-Slam-Siegerin sind im Rose Onlineshop unter der neuen Rubrik "Selected by" zu finden. Zusätzlich teilen die Athleten ihre Kollektionen viral über Social Media.Für jeden das RichtigeErfahrener Rad-Enthusiast oder Einsteiger - Rose hat für jeden das passende Bike. So auch für den begeisterten Rennradfahrer Manuel Neuer: "Das Endurance-Rennrad "Reveal" ist perfekt für mich. Designt für die Langstrecke, leicht und ultra komfortabel." Leon Draisaitl schwört für den sportlichen Ausgleich in seiner Wahlheimat Kanada auf das Bestseller-Gravelbike "Backroad". Angelique Kerber hat sich für die Fortbewegung abseits des Tennisplatzes das sportliche E-Bike "Xtra Watt Evo" ausgesucht. Felix Neureuther ist erfahrener Mountainbiker und liebt den Thrill der Trails seiner Heimat Garmisch-Partenkirchen. Seine Wahl ist auf das Trail-MTB "Root Miller" gefallen.So hat jeder seine ganz persönlichen Favoriten und genau so soll es sein. Denn Rose Bikes steht für Individualität und Spaß am Radfahren - egal ob Profi oder Jedermann.Alle Empfehlungen der Star-Athleten unter https://bit.ly/selectedbyWeiteres Bildmaterial steht unter folgendem Downloadlink zur Verfügung:http://datahub.rose.de/_FMGJUwB4FyyaPRÜber ROSE BikesROSE Bikes ist eine Performance- und Lifestyle-Fahrradmarke. Das Familienunternehmen wurde 1907 in Bocholt (NRW) gegründet und beschäftigt heute rund 500 Mitarbeiter. Der Fokus liegt auf eigens entwickelten und direkt an Endkunden ausgelieferten, innovativen Rennrädern, Mountainbikes und E-Bikes in Premiumqualität. Die Fahrräder werden am Hauptsitz montiert und europaweit vertrieben. Im großen ROSE Onlineshop findet sich zusätzlich ein 50.000 Artikel umfassendes Sortiment aus Fahrradteilen, -Bekleidung und -Zubehör. Stationär ist die Produktpalette in Bocholt, München, Posthausen sowie in Meilen am Zürichsee (CH) in ROSE Stores erlebbar. Der Fahrradexperte transformiert sich stetig und verkörpert heute ein online-first Omnichannel-Unternehmen, das wie kein anderes die Werte eines mittelständischen Familienbetriebs mit der agilen Kultur eines performanceorientierten Technologieunternehmens verbindet.http://www.rosebikes.de ´Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte:Vera Vaubel Vaubel Medienberatung GmbH E-Mail: medienberatung@vaubel.de Tel.: +49 (0) 160 84 72068Sarah Terweh ROSE Bikes GmbH E-Mail: sarah.terweh@rosebikes.com Tel.: +49 (2871) 2755 - 373Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102534/4682541 OTS: ROSE Bikes GmbHOriginal-Content von: ROSE Bikes GmbH, übermittelt durch news aktuell