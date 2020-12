Rose Bikes und BabyOne stellen sich auf zeitnahen, zweiten Lockdown ein

Bocholt (ots) - Der Fahrradhändler Rose Bikes und die Baby- und Kleinkindfachmarktkette BabyOne bereiten sich auf den zweiten Lockdown vor. Die beiden mittelständischen Handelsunternehmen aus dem Münsterland ergreifen proaktiv Maßnahmen, um in ihren stationären Läden während der drohenden, zweiten Lockdownphase ihre Kundenservices aufrecht zu erhalten und ihren Umsatz zu sichern. Kontaktlos versteht sich, um Verbraucher und Mitarbeiter bestmöglich vor dem aktuellen Infektionsgeschehen zu schützen.Rose Bikes und BabyOne sind davon überzeugt, dass der zweite Lockdown kommt und der Handel keine Zeit verlieren darf, sich darauf vorzubereiten. Tim Böker, Retail Chef bei Rose Bikes: "Wir führen die erprobten Maßnahmen aus dem Lockdown im März jetzt sukzessiv wieder ein." Dazu gehört:- Live-Videoberatung über Whatsapp und Facetime durch die Verkäufer auf der Fläche- Rose@Home, ein Bring-Service, bei dem Kundenberater Testräder bis zur Haustür bringen und Testfahrten zuhause gemacht werden Die Maßnahmen, die technisch einfach umsetzbar waren, stießen bei den Kunden im ersten Lockdown auf positive Resonanz. "Die Kaufabschlussquoten lagen bei bis zu 80 Prozent, was deutlich höher ist, als die üblichen Kaufraten im stationären Geschäft", verrät Tim Böker.Rose Bikes arbeitet mit Hochdruck an neuen Konzepten für den drohenden, zweiten Lockdown: "Unsere Prämisse lautet: Für unsere Kunden da sein und ihnen kontaktlos den besten Service bieten", erklärt Böker. Dazu gehört beispielsweise die Einführung eines Parkplatzservice "Click&Collect": Kunden können unter einer extra eingerichteten Servicenummer ihre bestellten Fahrräder abrufen und diese auf den Parkplatz des jeweiligen Stores bringen lassen, ohne mit dem Servicemitarbeiter in Kontakt zu kommen. Für die Abholung von Fahrradteilen, -bekleidung und -zubehör richtet Rose Bikes ein Drive-In-Station ein. Damit können Kunden auf dem Parkplatz bereits bestellte und bezahlte Ware mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand kontaktlos mit dem Auto abholen. "Wir sind gut vorbereitet. Wichtig ist uns, dass wir unsere Kunden auch aus unseren Stores heraus während einer möglichen Lockdownphase optimal bedienen und gleichzeitig ihre Gesundheit schützen", so Böker.Auch die Baby- und Fachmarktkette BabyOne trifft gemeinsam mit ihren Franchisepartnern in den 92 Märkten in Deutschland entsprechende Vorbereitungen. "Wir fahren unsere Online- und Social Media Aktivitäten aus den Stores heraus wieder hoch wie im Frühjahr", so Dr. Jan Weischer, Geschäftsführer von BabyOne. Die BabyOne Märkte werden den bestehenden "Click&Collect-Service" auf dem Parkplatz der jeweiligen Filialen verlagern. "Wir als Baby- und Kleinkindausstatter sind systemrelevant und wir werden alles dafür tun, um für die werdenden Eltern auch in einer Lockdownphase maximal sicher bedienen und beraten zu können und sicher stellen, dass sie die Produkte, die sie akut benötigen, auch über uns bekommen.""Ein zweiter Lockdown steht unmittelbar bevor und dieser wird uns - wenn auch in Wellen - noch bis in den April begleiten", ist sich Marcus Diekmann, CEO von Rose Bikes sicher. Zu Beginn der Corona-Krise gründete er gemeinsam mit führenden mittelständischen Handelsunternehmen, u.a. auch MediaMarkt und Intersport, die Pro-Bono-Initiative "Händler helfen Händlern", die für vorbildliche Kooperationen rund um die Ausrichtung der Versorgungskette an Verbraucherbedürfnisse mit dem ECR Award 2020 ausgezeichnet wurde. Diekmann fordert von der Bundesregierung konsequente Unterstützung für den gesamten Handel, sollten die Läden wieder schließen müssen. "Ein ähnliches Subventionsmodell wie in der Gastronomie ist auch für den Handel realistisch. Wir fordern einen Ausgleich von 75 Prozent des Umsatzes im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das stationäre Weihnachtsgeschäft ist heute schon aufgrund der fehlenden Frequenz gefährdet - die Ursache liegt im Lockdown light der letzten Wochen."Um dem Handel schnell und unbürokratisch helfen zu können, hat die Initiative "Händler helfen Händlern" zusammen mit Amazon das kostenlose Wissensportal "Quickstart online" an den Start gebracht. Dort können Händler sich Digital-Knowhow aneignen, wie online verkaufen funktioniert. Mit Downtown.io hat die Initiative in Zusammenarbeit mit der Shopware AG darüber hinaus eine technische Infrastruktur geschaffen, mit den Händler und Innenstädte sich gemeinsam digitalisieren können.Über die ROSE Bikes GmbHROSE Bikes ist eine vertikale Performance- und Lifestyle-Fahrradmarke aus Bocholt (NRW), die seit 1907 zum Radfahren bewegt. Der Fokus des 480 Mitarbeiter starken Familienunternehmens liegt auf eigens entwickelten Rennrädern, Mountainbikes und E-Bikes in Premiumqualität, die am Hauptsitz montiert und europaweit vertrieben werden. Im Onlineshop findet der Kunde zusätzlich ein 45.000 Artikel umfassendes Sortiment aus Fahrradteilen, -Bekleidung und -Zubehör. Stationär ist die Produktpalette in Bocholt, München, Berlin, Posthausen, Mannheim sowie in Meilen am Zürichsee (CH) erlebbar. Das mehrfach prämierte Unternehmen ist Vorreiter im Multichannel-Handel und vernetzt die on- und offline Touchpoints wie kein Zweiter.https://www.rosebikes.de/Über BabyOneBabyOne ist eine Baby- und Kleinkind-Fachmarktkette im Franchise-System und Marktführer in der DACH-Region. Das inhabergeführte Familienunternehmen betreibt 43 eigene Fachmärkte, 61 Standorte werden von insgesamt 26 Franchisenehmern geführt. 2009 startete das Unternehmen einen eigenen Online-Shop zunächst als digitales Schaufenster der Fachmärkte. Seit Ende 2019 sind alle lokalen Handelspartner mit ihrem Sortiment im "Ship-from-Store-Modell" an den BabyOne Online-Shop angebunden. Geschäftsführende Gesellschafter der BabyOne Franchise- und Systemzentrale GmbH mit Sitz in Münster sind Dr. Anna Weber und Dr. Jan-Willem Weischer. Das Handelsunternehmen beschäftigt 1.200 Mitarbeiter.https://www.babyone.deÜber Händler helfen HändlernDie Pro-Bono-Initiative "Händler helfen Händlern" startete am 19. März 2020, als aufgrund der Corona-Pandemie deutschlandweit nicht systemrelevante stationäre Geschäfte ihr Ladentüren schließen mussten. Dazu haben führende mittelständische Handelsunternehmen eine Gruppe auf der Karriereplattform LinkedIn ins Leben gerufen, die betroffene Unternehmer und Unternehmerinnen informiert und untereinander vernetzt. Die Gruppe zählt mittlerweile über 3.000 Mitglieder, darunter Händler, Handels- und Wirtschaftsverbände, Journalisten und Handelsexperten. Original-Content von: ROSE Bikes GmbH, übermittelt durch news aktuell