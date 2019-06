Rose Bikes GmbH verzeichnet erhebliche Umsatzsteigerung / Familienunternehmen erwirtschaftet ein Plus von über 20 Prozent im ersten Halbjahr (FOTO)

Bocholt (ots) -Die ROSE Bikes GmbH freut sich über Rekord-Umsatzerlöse nachAbschluss des ersten Geschäftshalbjahres. Das Bocholter Unternehmenerwirtschaftete vom 1. November 2018 bis zum 30. April 2019 rund 45Millionen Euro und schließt so das erste Halbjahr mit einemUmsatzplus von 21,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab. Mit diesemErgebnis liegt die Omnichannel-Marke noch vor Hauptsaisonstart 4,6Prozent über dem geplanten, ambitionierten Umsatzziel.Diesen immensen Zuwachs begründet die Geschäftsführung unteranderem mit der Weiterentwicklung des eigenen Produktportfolios: Dankkonsequenter Investitionen ins Corporate Design gelang es der Marke,die Attraktivität und den Wiedererkennungswert der entwickeltenFahrräder zu schärfen. Darüber hinaus profitiert ROSE Bikes vomaufkommenden Gravel-Trend und bietet der Zielgruppe mit demGravelbike BACKROAD das passende Produkt zum richtigen Zeitpunkt."Wir sind stolz auf das sehr gute Ergebnis. Dieses ist auf diedeutlichen Investitionen in unsere Produktentwicklung sowie insProduktdesign und dem zielstrebigen Ausbau derMarketingpositionierung in den vergangenen drei Jahre zurückzuführen.So haben wir eine starke Basis für die Zukunft geschaffen", begründetROSE Geschäftsführer Thorsten Heckrath-Rose.Eine Weiterführung des positiven Trends zeichnet sich auch zuBeginn des zweiten Geschäftshalbjahres ab. "Den Monat Mai konnten wirsogar mit einem Umsatz-Plus von rund 30 Prozent im Vergleich zumVorjahr abschließen. Diese positive Entwicklung nutzen wir, um weiterstark zu wachsen. So haben wir beispielsweise unsereUnternehmensführung Anfang Februar mit Marcus Diekmann verstärkt undim Mai die Digitalagentur KOMMERZ übernommen, die uns jetzt mitKnow-how im E-Commerce stärkt. Ebenso investieren wir in unsereMitarbeiterressourcen - speziell in den Bereichen Entwicklung,Produktion und Logistik - sowie in den Ausbau unseres Filialkonzeptsund unserer Service-Touchpoints", so Heckrath-Rose.Um den erfolgreichen Kurs nachhaltig fortzusetzen, finalisiertROSE Bikes zurzeit ein Wachstumsprogramm mit dem Namen "MissionZukunft 2020". "Die Weichen für eine weitere positive Entwicklungsind somit gestellt und die nächste Evolutionsstufe eingeläutet",schließt Heckrath-Rose ab.Über ROSE Bikes GmbHDie ROSE Bikes GmbH ist Radexperte mit über 110-jährigerTradition. Der Fokus des Familienunternehmens, das heute über 300Mitarbeiter beschäftigt, liegt auf individuellen, nach Kundenwünschengebauten Fahrrädern. Die Wunschbikes werden von Hand und inQualitätsarbeit am Hauptsitz in Bocholt im Münsterland montiert undeuropaweit ausgeliefert. Im Onlineshop sowie in den Stores in Bocholtund München lassen sich die Räder mithilfe des digitalenBike-Konfigurators einfach zusammenstellen. Neben kompletten Bikesbietet ROSE zudem Einzelteile, Zubehör und Bekleidung an. ROSE Bikeserwirtschaftete im Jahr 2018 einen Gesamtumsatz von rund 85 MillionenEuro. Weitere Informationen unter: https://www.rosebikes.de/Pressekontakt:Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitteVera VaubelVaubel Medienberatung GmbHE-Mail: medienberatung@vaubel.deTel.: +49 (0) 160 84 72068Lisa-Marie MöllmannROSE Bikes GmbHE-Mail: lisa-marie.moellmann@rosebikes.comTel.: +49 (2871) 2755 - 464Original-Content von: ROSE Bikes GmbH, übermittelt durch news aktuell