Rosatom schlägt ausgewogene Lösung für den Klimawandel vor

Moskau (ots/PRNewswire) -Die russische Regierung hat das Jahr 2017 zum Jahr der Ökologieerklärt, und die umweltpolitischen Maßnahmen von Rosatom, derFöderalen Agentur für Atomenergie Russlands, sind der Fachwelt nichtverborgen geblieben. Rosatom, weltweit führend im Bereich dersauberen und sicheren Energieerzeugung, konnte am 18. Dezember denVladimir Vernadsky National Environmental Award in Moskauentgegennehmen.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/623331/Rosatom_Climate_Change.jpg )Rosatom beteiligt sich derzeit am Bau von 33 Kernkraftwerken in 12Ländern. Der Schutz der Umwelt und die rationelle Nutzung dernatürlichen Ressourcen gehören zu den obersten Prioritäten desUnternehmens. In jüngster Zeit hat sich Rosatom auf die Bekämpfungdes globalen Klimawandels konzentriert, eine der größtenHerausforderungen unserer Zeit.Wissenschaftler machen die globale Erwärmung und den Anstieg desMeeresspiegels für viele der extremen klimatischen Bedingungenverantwortlich, unter denen Länder in warmen und kalten Klimazonengleichermaßen zu leiden haben. Die Wälder der Erde können aufgrundder enormen Mengen an CO2, die auf der ganzen Welt emittiert werden,nicht mit der derzeitigen Verschmutzung fertig werden, und wir sindmit potenziell gravierenden Umweltauswirkungen konfrontiert. Dieaktuellen atmosphärischen CO2-Werte wurden kürzlich auf kritische 400ppm geschätzt.Regierungen, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen auf derganzen Welt haben mit der Forderung nach der Entwicklung einer neuen,kohlenstoffarmen Wirtschaft reagiert. Dazu gehören sowohl neueTechnologien zur Energieeinsparung als auch alternative "grüne"kohlenstoffarme Energiequellen.Die Experten sind mehrheitlich der Überzeugung, dass die richtigeMischung aus Solar-, Wasser- und Kernkraft die Umwelt unseresPlaneten retten kann, und sichere und zuverlässige Kernkraftwerkekönnen zum entscheidenden Faktor bei der Lösung des Klimaproblemswerden. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur haben alleKernkraftanlagen der Welt zusammengenommen in den letzten 46 Jahrenihres Bestehens den Ausstoß von 56 Milliarden Tonnen Kohlendioxidverhindert. Dies entspricht zwei Jahren an weltweiter Stromerzeugungauf derzeitigem Niveau.Heutzutage generiert die Kernenergie weltweit jährlich 392 GW undspart so pro Jahr 2 Milliarden Tonnen Kohlendioxid-Emissionen ein.Dies ist vergleichbar mit der reinigenden Wirkung aller Wälder derErde, die zusammengenommen jährlich 2,5 Milliarden Tonnen CO2aufnehmen.Nach Angaben der Internationalen Energieagentur sieht dieEinhaltung des Pariser Klimaabkommens eine Verdoppelung derderzeitigen Kernkraftkapazität auf weltweit rund 930 GW bis 2050 vor.Hinzu kämen weitere erneuerbare Energiequellen wie Wind-, Solar- undWasserkraft. Rosatom setzt sich von daher aktiv auch für anderealternative Energiequellen ein: Im vergangenen Jahr gewann dasUnternehmen eine Ausschreibung für den Bau von drei Windparks inSüdrussland und investiert gleichzeitig in den Bau vonKleinwasserkraftanlagen.Nichtsdestotrotz werden die Nukleartechnologien ständigmodernisiert und verbessert. Eine der Hauptprioritäten für Rosatomist die Entwicklung eines geschlossenen Brennstoffkreislaufs, der aufReaktoren mit schnellen Neutronen basiert. In Russland ist derSchnelle Brüter BN-800, der die volle Nutzung von Uran-238ermöglicht, bereits erfolgreich in Betrieb. Die Kernkraft kann somitin den kommenden Jahrzehnten nicht nur zur kohlenstofffreien, sondernauch zur erneuerbaren Energie werden.Für ReferenzzweckeRosatom umfasst 340 Unternehmen und Forschungseinrichtungen, diein der Nuklearindustrie tätig sind. Rosatom bietet integrierteDienstleistungen, die das gesamte Spektrum der Atomwirtschaftabdecken, von der Urananreicherung bis zum Bau von Kernkraftwerken.Website: http://www.rosatom.comPressekontakt:Mikhailov & Partners+7(495)956-39-72Rosatom@m-p.ruOriginal-Content von: Rusatom International Network Communications Department, übermittelt durch news aktuell