"Rosamunde Pilcher: Wie von einem anderen Stern" / ZDF-"Herzkino" mit prominenter Besetzung (FOTO)

Mainz (ots) -Gegensätze ziehen sich an - diese Erfahrung machenSupermarktkassiererin Natalie (Liza Tzschirner) und AstrophysikerBenjamin (Daniel Aichinger) in "Rosamunde Pilcher: Wie von einemanderen Stern". Das ZDF zeigt den Liebesfilm am Sonntag, 8. Januar2017, um 20.15 Uhr im "Herzkino". In weiteren Rollen spielen SaskiaValencia, Francis Fulton-Smith, Béla Gabor-Lenz und andere. Regieführte Marco Serafini. Das Drehbuch schrieben Astrid Ruppert undNikola Bock nach Rosamunde Pilchers Kurzgeschichte "A fork in theroad".Ihr jüngerer Bruder John (Béla Gabor-Lenz) bringt Natalie (LizaTzschirner) immer wieder in Schwierigkeiten. Doch als er die Kasseaus dem Supermarkt stiehlt, in dem Natalie arbeitet, ist das Chaosperfekt. In der Hoffnung, noch einmal ganz von vorn anfangen zukönnen, bewirbt sie sich als Kindermädchen bei der Familie Wilson.Denn der verwitwete Benjamin (Daniel Aichinger), der sich alsAstrophysiker besser im Universum als im Alltag zurechtfindet, istmit drei Kindern und dem Haushalt hoffnungslos überfordert. Hilfeerhält er nur von seinem Bruder Paul (Francis Fulton-Smith) unddessen Frau Ellen (Saskia Valencia). Da kommt Natalie wie gerufen.Mit ihrem ansteckenden Lachen mischt sie das Heim der Wilsonsordentlich auf - sehr zum Missfallen der eifersüchtigen Ellen. Esdauert nicht lange, bis Ellen die Chance wittert, Natalie für immeraus dem Haus zu vertreiben.https://presseportal.zdf.de/pm/rosamunde-pilcherhttp://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://www.facebook.com/herzkinoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/rosamundepilcherPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell