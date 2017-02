"Rosamunde Pilcher: Fast noch verheiratet" im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Mainz (ots) -Sienna (Paula Schramm) schwebt auf Wolke sieben - eigentlich. Dennihre Traumhochzeit droht wegen ihres eigensinnigen Exfreunds Tyler(Raphaël Vogt) zu scheitern. Den Liebesfilm aus Cornwall, "RosamundePilcher: Fast noch verheiratet", zeigt das ZDF im "Herzkino" amSonntag, 26. Februar 2017, um 20.15 Uhr. Neben Paula Schramm undRaphaël Vogt spielen in weiteren Rollen Jochen Schropp, Angela Roy,Robert Giggenbach, Wookie Mayer und Angelina Stecher-Williams. Regieführte Marco Serafini. Das Drehbuch schrieb Uschi Müller nachRosamunde Pilchers Kurzgeschichte "The Last Goodbye".Sienna (Paula Schramm), eine erfolgreiche Anwältin aus Bristol,hat ihren Traummann gefunden. Doch als Oscar (Jochen Schropp) ihreinen Heiratsantrag macht, zögert sie mit der Antwort. Denndummerweise ist Sienna schon verheiratet - mit Tyler, der in Cornwallein Pub besitzt. Vor sieben Jahren trennte Sienna sich von ihm, weiler sie betrogen hatte. Seitdem boykottiert Tyler ihrenScheidungswunsch. Doch will sie Oscar heiraten, muss sie dieAngelegenheit endlich ins Reine bringen. Also kehrt Sienna nachlanger Zeit in ihr Heimatdorf zurück, um Tyler zur Rede zu stellen.Es dauert nicht lange, bis sie hinter sein Geheimnis kommt.https://presseportal.zdf.de/pm/rosamunde-pilcherhttp://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/herzkinoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/rosamundepilcherPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell