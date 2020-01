Rosa-Luxemburg-Konferenz am Samstag mit 3.000 Teilnehmern: Appell der israelischen Menschenrechtsanwältin Lea Tsemel

Berlin (ots) - Knapp 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen am Sonnabend,den 11. Januar zur diesjährigen Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz inBerlin, die von der Tageszeitung junge Welt veranstaltet wird. Die größteregelmäßig stattfindende Zusammenkunft der Linken im deutschsprachigen Raum fandbereits zum 25. Mal statt.Als Referenten nahmen unter anderem die israelische Menschenrechtsanwältin LeaTsemel, Tory Russell von der US-amerikanischen Black-Lives-Matter-Bewegung, diekolumbianische Gewerkschafterin Luz Díaz sowie Yoerky Sánchez Cuellar, Direktorder Zeitung "Juventud Rebelde" und kubanisches Staatsratsmitglied, teil.Deutsche und internationale Künstler haben das musikalische Programm derKonferenz gestaltet. Vor dem Hintergrund der Tragödie der Flüchtlinge imMittelmeer haben Rolf Becker, Hannes Zerbe und Ensemble "Das Floß der Medusa -Requiem für Che Guevara", ein großes Werk des verstorbenen Komponisten HansWerner Henze, in einer Neubearbeitung aufgeführt. In einer Manifestation habendie Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Rosa-Luxemburg-Konferenz ihre Solidaritätmit der arbeitenden Bevölkerung Lateinamerikas, die aktuell durch das aggressiveVorgehen des US-Imperialismus bedroht ist, bekräftigt.Der unter anderem von der New York Times hochgelobte Dokumentarfilm "Lea Tsemel.Anwältin" wurde im Dezember 2019 auf die Shortlist für den Oscar gesetzt. DieNominierungen für den 92. Acadamy Award werden am Montag, den 13. Januar bekanntgegeben. Tsemel, die seit fünf Jahrzehnten palästinensische Angeklagte vorGericht vertritt, sagte am Sonnabend in Berlin, dass es ihre "moralischePflicht" sei, "die Besetzten" in den Palästinensergebieten "zu verteidigen".Die Veranstaltung, die von mehr als 30 Organisationen und Medien unterstütztwird, wurde von junge Welt per Livestream im Internet übertragen.Pressekontakt:junge WeltSebastian Carlens, stellv. ChefredakteurTelefon: 030 / 536355-26sc@jungewelt.deRedaktionTelefon: 030 / 53 63 55-0redaktion@jungewelt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/82938/4489626OTS: junge WeltOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell