- Chinas älteste TCM-Marke geht Partnerschaft mit Amerikasikonischer Roosevelt-Familie ein, um das House of RooseveltGuangYuYuan National Traditional Chinese Medicine Medical Center inShanghai, China, zu eröffnen.- Älteste TCM-Marke in China blickt auf beinahe 500 JahreGeschichte- Guo Jiaxue, Geschäftsführer von GuangYuYuan: "Mit einer beinahe500 Jahre langen Geschichte stehen wir für mehr als nur traditionellechinesische Medizin. Wir repräsentieren die Erhaltung von Kultursowie den Geist der 'One Belt, One Road'-Initiative, indem wir derWelt die TCM-Kultur näherbringen."Shanghai (ots/PRNewswire) - Im Rahmen seiner neuesteninternationalen Partnerschaft feierte die älteste der vier großenTCM-Marken ("Big 4") die Eröffnung des GuangYuYuan TCM Medical Centerim House of Roosevelt in Shanghai. Die Eröffnungszeremonie markierteden Abschluss einer Reihe zum kulturellen Austausch gedachterVeranstaltungen, die von GuangYuYuan ausgerichtet wurden, um der WeltEinblicke in die traditionelle chinesische Medizin zu gewähren.Guo Jiaxue, Vorsitzender der Topsun Group und Geschäftsführer vonGuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd., erklärte die Bedeutungdieser Zusammenarbeit: "Mit einer beinahe 500 Jahre langenGeschichten stehen wir für mehr als nur traditionelle chinesischeMedizin. Wir repräsentieren die Erhaltung unseres nationalen Erbessowie den Geist der 'One Belt, One Road'-Initiative, indem wir derWelt die TCM-Kultur näherbringen. Die Roosevelt-Familie ist ebenfallserheblich um einen solchen Erhalt bemüht und tätigt dementsprechendweiterhin Investitionen rund um den Globus."Tweed Roosevelt gratulierte GuangYuYuan herzlich zur Eröffnung desGuangYuYuan National TCM Medical Center. Die exklusive Veranstaltungwurde von etwa 100 in- sowie ausländischen Gästen besucht,einschließlich: Xu Jianguang, Präsident der Shanghai MedicalAssociation; Zhang Huaiqiong, stellvertretender Direktor der ShanghaiHealth and Family Planning Commission; Hu Hongyi, Executive VicePresident der Shanghai TCM Association; Li Yuan, Deputy DistrictChief Official; Khaled Youssef, Generalkonsul von Ägypten undVassilis Xiros, Generalkonsul von Griechenland.Informationen zu GuangYuYuanGuangYuYuan wurde 1541 gegründet und 2003 durch den führendenPharmagroßkonzern Chinas, die Xi'an Dongsheng Group, aufgekauft. DasUnternehmen ist an der Börse Shanghai unter dem Namen GuangYuYuanChinese Herbal Medicine Co. Ltd. (Börsennummer 600771) gelistet.2006 ehrte das chinesische Ministerium für Wirtschaft GuangYuYuan mitder Bezeichnung "altehrwürdige Marke". Zwei der ältesten Produkte vonGuangYuYuan, GuilingJi und Dingkun Dan, wurden zu immateriellemKulturerbe Chinas erklärt - die Herstellung der Produkte gilt alsStaatsgeheimnis.