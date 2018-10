Weitere Suchergebnisse zu "Santos":

München (ots) - 30 Millionen Aufrufe allein bei YouTube: NicoSantos hat mit "Rooftop" einen Mega-Hit gelandet. Und im Sommerveröffentlichte der deutsch-spanische Singer-Songwriter mit "Safe"den nächsten Chartstürmer. Beide Singles zählen zu denmeistgespielten Songs im Radio in diesem Jahr. Mit "Oh Hello" hatNico Santos gerade die nächste Single auf den Markt gebracht. Am 12.Oktober erscheint das Album "Streets Of Gold" mit all diesen Songs,und im April 2019 steht die erste eigene Tour auf dem Programm. DochNico Santos, der auch Hits für Helene Fischer, Lena Meyer-Landrut undMark Forster geschrieben hat, hat nicht nur großen Erfolg, sondernauch viel Herz.Der 25-jährige Musiker gehört zu den vielen internationalen undnationalen Stars, die José Carreras in der 24. José Carreras Gala am12. Dezember 2018 in den Münchner Bavaria Studios im Kampf gegenLeukämie andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen unterstützenwerden. Deutschlands emotionalstes Benefiz-Ereignis wird auch indiesem Jahr wieder live ab 20.15 Uhr bei SAT.1 Gold (www.sat1gold.de)im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt.Nico Santos: "Ich bin sehr glücklich damit, wie es gerade läuft,und dass ich Musik machen darf nicht nur für mich, sondern auch fürandere. Und das mit so großen Kollegen. Ich weiß aber, dass sich dasLeben bei jedem Menschen sehr schnell ändern kann. So ist niemand vorLeukämie oder einer anderen schweren Erkrankung gefeit. Ichunterstütze deshalb aus vollem Herzen das große und nachhaltigeEngagement von José Carreras. Ich freue mich, bei der José CarrerasGala dabei zu sein."José Carreras: "Nico Santos, der auch spanische Wurzeln hat, istein junger und sehr talentierter Musiker, von dem man noch viel hörenwird. Überhaupt ist die Gala für mich der jährliche Höhepunkt in derVorweihnachtszeit, da mich wieder viele internationale und nationaleKünstlerfreunde im Kampf gegen Leukämie und andere Blut- undKnochenmarkserkrankungen unterstützen. Uns alle eint ein Ziel:Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem."Erneut zugesagt hat Stiftungsbotschafter und Weltstar JonasKaufmann: "Die José Carreras Gala im vergangenen Jahr war für michein Abend voller besonderer Momente. Ich verehre José Carreras alsMensch und als wahren Künstler, der nie halbe Sachen macht. Ich freuemich deshalb sehr, auch in diesem Jahr wieder meinen Teil dazubeitragen zu können, dass das große Ziel von José Carreras balderreicht wird: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem."Ebenfalls bei der 24. José Carreras Gala dabei sind dienorddeutsche Kultband Santiano und die österreichische HitmacherinChristina Stürmer, deren neues Album "Überall zu Hause" am 21.September 2018 erschienen ist. Für die sympathische Österreicherinist es nach 2014 der zweite Auftritt bei der José Carreras Gala.Christina Stürmer: "Ich hoffe, ich kann mit meiner Musik einenkleinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam das große Ziel vonJosé Carreras erreichen: Leukämie muss heilbar sein. Immer und beijedem."Auch die Band Santiano fiebert schon jetzt ihrem zweitenGala-Auftritt entgegen. "Wir freuen uns riesig, nach 2016 jetzt am12. Dezember 2018 erneut José Carreras in seinem couragierten Kampfgegen Leukämie unterstützen zu dürfen. Die Tatkraft aller istgefragt, und wir sind gerne dabei."Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José CarrerasLeukämie-Stiftung: "Mit der José Carreras Gala und vielen weiterenBenefiz-Aktionen hat die José Carreras Leukämie-Stiftung in über zweiJahrzehnten bislang mehr als 220 Millionen Euro an Spenden generiert.Wir konnten damit bereits über 1.200 Forschungs- und Sozialprojekteunterstützen. Ein derzeitiger Forschungsschwerpunkt ist eine Multi-Center-Studie zum Thema Graft-versus-Host-Erkrankung, an der sichzahlreiche renommierte deutsche Transplantationszentren ininternationalem Verbund beteiligen. Ziel ist es, nach einerStammzelltransplantation das Risiko von schweren bis tödlichenNebenwirkungen zu minimieren. Im Rahmen der Förderung vonSozialprojekten konnten wir in diesem Frühjahr auch im Patientenhausder Leukämiehilfe Ostbayern e.V. am Universitätsklinikum Regensburgdas José-Carreras-Begegnungszentrum eröffnen, das wir mit 400.000Euro unterstützt haben."Karten für die 24. José Carreras Gala sind bei München Ticket(www.muenchenticket.de) und bei der José Carreras Leukämie-Stiftung(www.carreras-stiftung.de) erhältlich.Ticketkategorien:Kat. I 99,00 EuroKat. II 59,00 EuroKat. III 39,00 EuroPremium Kat. I (inklusive After-Show) 149,00 Euro(nur erhältlich über die José Carreras Leukämie-Stiftung Tel. 089 272904-0 oder Email jcg@carreras-stiftung.de)José Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie- Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammeltund mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrerHeilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativenzum Ziel haben. 