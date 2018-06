Ronja von Wurmb-Seibel: Warum Journalisten nicht objektiv sein müssen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Journalisten sollten sich mit keiner Sache gemein machen - diesemIdeal widerspricht Reporterin Ronja von Wurmb-Seibel. Die Autorin undDokumentarfilmerin sagt im neuen "medium magazin": "Niemand,literally niemand, hat jemals zu mir gesagt: Ach, wärst du dochobjektiver. Ich glaube, es gibt diesen Wunsch bei Lesern gar nicht."Von Wurmb-Seibel diskutiert im "medium magazin" mit denJournalisten-Kollegen Niklas Schenck und Raphael Thelen überAktivismus im Journalismus.Ronja von Wurmb-Seibel wehrt sich jedoch gegen den Begriff desAktivisten: "Ich kotze bei dem Wort." Journalisten könnten einepolitische Meinung haben und zugleich analytisch schreiben. Es seispannend, wenn etwa "ein brennend linker" Journalist versuche, dieAfD zu verstehen. Von Wurmb-Seibel meint, hinter dem häufiggeäußerten Wunsch nach mehr Objektivität stecke schlicht der Wunschnach mehr Glaubwürdigkeit.Subjektivität müsse da kein Hindernis sein, im Gegenteil, findetNiklas Schenck: "Der beste angelsächsische Journalismus ist bisweilenradikal subjektiv".Raphael Thelen plädiert deshalb für Transparenz. Wer in einem Textin Ich-Form über sich und seine Beweggründe schreibe, komme mit demLeser ins Gespräch. Thelen vermisst in den Medien derzeit dieEinordnung und beobachtet zugleich ein Überangebot an Informationen,die wiederholen was Politiker A und Politiker B sagt. Thelen wünschtsich demgegenüber eine klare Haltung: "Die Kollegen sollten ihreWerte wie einen Pfahl in den Boden rammen."Das ausführliche Gespräch der drei Journalisten, moderiert vonAnne Haeming, erscheint in "medium magazin" 05-2018, Seiten 24-31.Die Ausgabe legt einen Schwerpunkt auf das Thema Engagement. Das Heftist digital (per Sofortdownload) und gedruckt im Shop(https://www.newsroom.de/shop/abos/medium-magazin/) sowie digital imiKiosk (https://www.ikiosk.de/shop/epaper/medium-magazin.html)verfügbar.Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,redaktion@mediummagazin.de, 069-95297944Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell