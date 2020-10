Ron Baron: Knackt Tesla die Billionen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der milliardenschwere Investor Ron Baron erwartete von seiner anfänglichen Investition in Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) eine Rendite in Höhe des 20-fachen – und er sagte am Mittwoch, dass er auf halbem Wege zum Ziel sei.

Was geschah:

Barons Investmentfirma Baron Capital besitzt mehr als 7,3 Millionen Aktien von Tesla zu einem durchschnittlichen split-bereinigten Preis von 43,07 Dollar. Seitdem ist die Investition von Baron Capital



