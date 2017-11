Rommerskirchen mit Xinhua Korrespondenz-Team / Medienhaus Rommerskirchen establishes Xinhua correspondence team

Remagen (ots) - Im Medienhaus Rommerskirchen hat sich nach einerTestphase das Redaktionsteam für die Berichterstattung der XinhuaNews-Agency aus Deutschland etabliert.Unsere Redakteurinnen und Redakteure beliefern täglich dasXinhua-Netzwerk mit Nachrichten aus Wirtschaft, Politik undGesellschaft. Die englischsprachigen Agentur-Meldungen erscheinenauch im Online-Kanal der Xinhua News-Agency, www.news.cn/english,chinesisch unter www.news.cn.Xinhua News-Agency ist die offizielle Nachrichtenagentur derVolksrepublik China mit 170 weltweiten Korrespondenzbüros.-----Medienhaus Rommerskirchen GmbH has set up an editorial teamreporting from Germany for the Xinhua News Agency.Our editors supply the Xinhua network with news from business,politics and society on a daily basis. The English-language newsreports are also published on the web presence of the Xinhua NewsAgency, www.news.cn/english, the Chinese-language news are onwww.news.cn.Xinhua News Agency is the official news agency of the People'sRepublic of China with 170 worldwide correspondence offices.Pressekontakt:roki@rommerskirchen.comTel.: +49 2228 931143Original-Content von: Medienhaus Rommerskirchen GmbH, übermittelt durch news aktuell