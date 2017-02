Unterföhring (ots) -16. Februar 2017: Musik liegt in der Luft: Als Schmusesänger BenMartin bringt Pasquale Aleardi in der romantischen SAT.1-Komödie "FürEmma und ewig" (21. Februar 2017, um 20:15 Uhr) das Herz von NadjaBecker alias Standesbeamtin Emma zum Schmelzen: In seinem Song "Einbisschen für immer" fasste Ben einst seine Gefühle für seineJugendliebe Emma in Worte. Der Song wurde zum Hit, Emma und Benverloren sich aus den Augen. Als sich die beiden zwölf Jahre späterwieder treffen, scheint es für einen kurzen Moment, als wäre die Zeitstehen geblieben ..."Es ist nie zu spät, seinem Herzen zu folgen. Auch wenn immer eineMenge Mut und Risikobereitschaft nötig ist, um es auch wirklich zutun", erklärt Hauptdarsteller Pasquale Aleardi die Message hinterBens und Emmas Liebesgeschichte. Filmpartnerin Nadja Becker ergänzt:"Gerade in Liebesdingen lernt man oft nur schwer dazu. Man meint, manwäre schlauer mit den Jahren, doch dem ist ja meistens leider nichtso."Songwriter Chris Buseck schrieb den Song "Ein bisschen für immer"speziell für den SAT.1-Film. Pasquale Aleardi, der sich neben derSchauspielerei ein zweites Standbein als Musiker aufgebaut hat, singtdas Lied in "Für Emma und ewig" selbst. Am 10. Februar wurde "Einbisschen für immer" als Single Download veröffentlicht.Pressestimmen:"Mit Charme und viel Witz stimmig durchkomponiert" (TV Direkt)"Die Darsteller glänzen, der Witz ist herrlich und die Musik gehteinem nicht aus dem Sinn" (TV Movie)"Doron Wisotzky [...] inszeniert die amüsante Verwirrung derGefühle mit leichter Hand." (TV Spielfilm)Inhalt:Emma (Nadja Becker) hat das Heiraten zum Beruf gemacht: Sie istStandesbeamtin. In ihrer eigenen Ehe mit Thomas (Max von Thun) läuftes jedoch alles andere als rund: Die Schmetterlinge sind schon längsteingeschlafen, das Liebesleben will nicht mehr in Schwung kommen undauch die Paarberatung bei Dr. Reitlinger (Paula Lambert) bringt nichtden erwünschten Erfolg. Ihre Frustration überträgt Emma auf ihrenBeruf. Ist es nicht auch ihre Pflicht, Paare im Trausaal darüberaufzuklären, was nach der Eheschließung wirklich auf sie wartet?Richtig verzwickt wird Emmas Situation aber erst, als ihr frühererSchwarm Ben Martin (Pasquale Aleardi) vor ihr steht und das Aufgebotbestellt. Als sie zwölf Jahre zuvor einen unvergesslichen Sommerverbrachten, entstand als Hommage an Emma Bens bislang einzigergroßer Hit "Ein bisschen für immer". Doch bevor sie der jungen Liebeeine Chance geben konnten, erfuhr Emma, dass sie von ihremzukünftigen Ehemann Thomas schwanger war. Der Kontakt zu Ben brach abund nun, zwölf Jahre später, will Ben die gut aussehendeGeschäftsfrau Julia (Inez Bjørg David) heiraten - und ausgerechnetEmma soll die beiden trauen! Kann sie ihre eigenen Gefühle wirklichzurückstellen? Was bedeutet diese Begegnung für Emmas Ehe mit Thomas?Und steht Bens Zukunft mit Julia unter diesen Voraussetzungen untereinem guten Stern?In weiteren Rollen spielen Manuel Cortez, Oliver Korittke, ReinerSchöne, Sandra Steffl, Sigi Zimmerschied u.v.m.Infos und Bilder finden Sie unterhttp://presse.sat1.de/FuerEmmaUndEwig, den Link zum Musikvideo sowiezu den Kauf- und Downloadinfos finden Sie unter http://www.sat1.de/film/der-sat-1-filmfilm/video/pasquale-aleardi-singt-den-titelsong-zum-film-clip"Für Emma und ewig" am 21. Februar 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media AGKommunikation/PRKatrin DietzTel. +49 (89) 9507-1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea PernpeintnerTel. +49 (89) 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell