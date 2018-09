Romande Energie steht vor CEO-Wechsel – Alpiq belastet Halbjahresgewinn

Morges (awp) - Bei Romande Energie stehen viele Veränderungen an. Der Energiekonzern überprüft angesichts des schwierigen Marktumfelds die Managementstruktur und will am Hauptgebäude mit weniger festen Arbeitsplätzen Kosten sparen. Entsprechende Vorschläge machte der langjährige CEO Pierre-Alain Urech dem Verwaltungsrat offenbar bereits vor einiger Zeit. Er selbst will nach der Umsetzung dann nicht mehr an der Unternehmensspitze stehen.

Der Westschweizer Energiekonzern ist bereits ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten