Roman mit starker Botschaft und einer Portion Selbstironie (FOTO)

Norderstedt (ots) -Ein gutes Buch schafft beides: Unterhalten und Mut machen. Genau das gelingtMichael Hertig mit seinem Werk "Alphamännchen mit Betablocker. Protokoll einesFehlstarts". Eine ideale Weihnachtslektüre.Ein Leben, das nur von Hochs geprägt ist, gibt es nicht. Jeder stößt irgendwannan einen Tiefpunkt. Und dann? Jammern hilft nicht. Diese Erfahrung hat auchMichael Hertig gemacht - und darüber ein Buch geschrieben. In seinemgrößtenteils autobiografischen Roman "Alphamännchen mit Betablocker. Protokolleines Fehlstarts" erzählt er die Geschichte eines Mannes, der zwar oft am Bodenliegt, aber immer wieder aufsteht."Michi" heißt die Hauptfigur in dem Roman, der seit August 2019 auf dem Marktist. Sorglos wächst der Junge im Westberlin der 1960er und 1970er Jahre heran.Doch in der Pubertät treffen ihn schwere Schicksalsschläge: Michis Vater stirbtan einem Herzinfarkt. Die überforderte Mutter landet nach einem Suizidversuch inder Psychiatrie. Michi kommt bei Tante und Onkel unter, mit denen er nichtgerade ein Herz und eine Seele ist. Da kommt ihm sein Interrail-Abenteuer geraderecht. Der 16-jährige Michi reist mit seinem Kumpel quer durch Europa. SeineErlebnisse erzählt der Autor mit Humor ebenso viel Selbstironie - darunter auchMichis erste Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht.Nach dem Abitur gehen Michis Freunde zur Uni. Er jedoch eröffnet ein Fotolabor.Nach einigen Jahren häufen sich die Schulden und er geht pleite. Doch damitnicht genug, die Krise endet in einem Herzinfarkt. Während die anderen Karrieremachen, ist er auf staatliche Unterstützung angewiesen. Aber aufgeben? Für Michikommt das nicht in Frage. Wieder einmal nimmt er sein Lebensruder in die Handund reißt es rum.Der Roman "Alphamännchen mit Betablocker. Protokoll eines Fehlstarts" ist imBuchhandel zum Preis von 21,99 Euro erhältlich und kostet als E-Book 9,99 Euro.Der Autor Michael Hertig ist Systemtechnologe. Von 1976 bis 1982 betrieb er alsInhaber das IBA Sofortlabor in Berlin. Später zog es ihn in die USA, wo er von1976 bis 1982 als Executive Partner bei Hargrove/Fritsch Entertainment in LosAngeles arbeitete. Hertig war auch als Schauspieler tätig und trat von 2006 bis2018 in verschiedenen Rollen als Arztdarsteller auf. 2015 rief er das Cala SanaNetzwerk für psychosoziale Gesundheit ins Leben. Zudem betreibt er dasCoachingangebot 0900deincoach.de, sein Motto: "Anruf statt Couch".Rezensionen: https://amzn.to/2qyPPcwBuchshop vom Verlag: http://tinyurl.com/booksondemand-ambWebsite des Autors: https://arztdarsteller.de/lesetipps